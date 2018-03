Raoul Bova sbrocca a teatro | troppi cellulari in sala | la reazione isterica del bellone

Raoul Bova furioso lascia il palcoscenico : "Troppi squilli di cellulare" : Raoul Bova sdegnato sul palco del Teatro Metropolitan di Catania. Il motivo? Qualche cellulare di troppo e troppi trilli a disturbare la messa in scena di Due, spettacolo interpretato dal bell'attore e dalla collega Chiara Francini.I cellulari, non spenti, hanno disturbato la piéce tanto da richiedere l'intervento del produttore dello spettacolo e da far in modo che Bova, davvero seccato, non rientrasse sul palco a raccogliere gli ...

Intervista a Raoul Bova e a Chiara Francini - InfoOggi.it : ... stracolmo di spettatori come di consueto, ha dialogato con la stampa su sfaccettature e aspetti della sua attività artistica e personali visioni del mondo dello spettacolo. Affiancato da Chiara ...

“Lo farò per lui” - Raoul Bova lo annuncia e poi piange in diretta. Che commozione per l’attore : un momento davvero bellissimo a ‘Verissimo’. Per lui pioggia di applausi e un mare d’affetto : Raoul Bova si è commosso durante la sua ultima a Verissimo. Mentre parlava del padre Giuseppe, morto a gennaio, l’attore non è riuscito a tenere le lacrime: “Con mio papà – racconta l’attore – parlavo sempre di voler tornare a nuotare perché c’è una categoria, quando cresci, che si chiama master e ci sono tanti ex nuotatori che nuotano, fanno i tempi, le staffette, i record. A papà, siccome avevo ripreso gli allenamenti di nuoto, ...

A Verissimo Raoul Bova - Silvia Provvedi e Daniele Bossari - a Tv Talk Giancarlo Magalli - a Gulp Music The Kolors… : Ecco tutti gli ospiti dei programmi televisivi in onda sabato 3 marzo. Ospiti di Gulp Music del 3 marzo 2018 Alle 13.40 torna su Rai Gulp Gulp Music. Conduce Celeste Savino. I Kolors presentano il brano Frida (Mai, mai, mai) con cui hanno partecipato al 68° Festival di Sanremo. Per l’occasione risponderanno alle domande arrivate […] L'articolo A Verissimo Raoul Bova, Silvia Provvedi e Daniele Bossari, a Tv Talk Giancarlo Magalli, a Gulp ...

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales matrimonio nel 2018?/ Le ipotesi sulle nozze tra i due eterni fidanzati : Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, genitori della piccola Luna, potrebbero convolare a giuste nozze nel 2018 tra non conferme e qualche smentita? I fan sperano di sì(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 19:46:00 GMT)

Raoul Bova : Rocio Munoz Morales e la confessione a Verissimo : Rocio Munoz Morales è la compagna di Raoul Bova dal 2013, cioè dallo stesso anno in cui l’attore si separò dalla moglie Chiara Giordano dopo 13 anni di matrimonio e due figli. Da quel momento per Raoul Bova le cose sono molto cambiate e nel 2015 è diventato per la terza volta papà di Luna, la prima figlia avuta dalla Morales. Lo scorso 17 febbraio proprio Rocio Munoz Morales ha partecipato come ospite al programma di Silvia Toffanin, Verissimo, ...

Raoul Bova raccoglie l'affetto del pubblico : Con questo lavoro Raoul Bova torna finalmente al teatro dopo la lontana esperienza , 1998, del Macbeth Clan di Angelo Longoni al Piccolo Teatro Studio. In questa commedia sentimentale intitolata Due ...

Rocio Morales : "Raoul Bova è un buono. L'Italia? Mi ha rubato il cuore" : "L'italia mi ha rubato il cuore, il mio futuro è qui e Luna, la mia bambina, è romana". Una vera e propria dichiarazione d'amore per l'Italia, e per il compagno...

