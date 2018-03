Rally per Unipol

Rally per Banca Carige : Protagonista la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,41%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore ...

Rally Messico - Mondiale 2018 : Sebastien Ogier domina la giornata e vola al comando - Dani Sordo e Sebastien Loeb perdono terreno : Il sabato del Rally del Messico potrebbe aver deciso la gara centroamericana nel suo complesso. Il campione del mondo in carica Sebastien Ogier, infatti, ha disputato una giornata quasi perfetta e ha preso il comando della classifica, approfittando, anche, dei problemi altrui. Il rientrante Sebastien Loeb, dopo un inizio di sabato eccellente, è incappato in un problema ad una gomma e ha perso oltre 2 minuti, mentre l’ex leader, Dani Sordo, ...

Rally per Morgan Stanley : Effervescente Morgan Stanley , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,91%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, ...

Rally per Salini Impregilo : Vigoroso rialzo per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,13%. Su base settimanale, il ...

Rally del Messico 2018/ Streaming video e diretta tv : percorso e orario (Mondiale Wrc - oggi 9 marzo) : diretta Rally del Messico 2018, info Streaming video e tv. Terza tappa del Mondiale Wrc 2018, si corre sullo sterrato attorno a Leon (oggi venerdì 9 marzo)(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 05:42:00 GMT)

Rally per WPP : Vigoroso rialzo per WPP , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,11%. Lo scenario su base settimanale di WPP rileva un allentamento della curva rispetto alla ...

Show in Sicilia per Rally Italia Talent : Strategica la partnership con l'Aci delpresidente Angelo Sticchi Damiani con l'obiettivo di coinvolgeresempre più giovani nello sport automobilistico.

Rally per Mondi : Prepotente rialzo per Mondi , che mostra una salita bruciante del 5,93% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Mondi mantiene forza ...

Rally per Piquadro : Brilla il produttore italiano di pelletteria , che passa di mano con un aumento del 3,15%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si nota che Piquadro ...

Stati Uniti - inizio di anno in Rally per il mercato edilizio : Teleborsa, - inizio anno con il turbo per il mercato edilizio degli Stati Uniti . Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense , a gennaio i nuovi cantieri avviati sono saliti del 9,7% su base ...

Stati Uniti - inizio di anno in Rally per il mercato edilizio : inizio anno con il turbo per il mercato edilizio degli Stati Uniti . Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense , a gennaio i nuovi cantieri avviati sono saliti del 9,7% su base mensile a 1,...

Ford - LEGO® e il team Rally M-Sport insieme per celebrare la vittoria di Fiesta al FIA World Rally Championship 2017 : L’adrenalinica Ford Fiesta WRC, che ha trionfato al campionato FIA World Rally Championship 2017, entra a far parte della collezione Speed Champions di LEGO®, dedicata ai modelli più famosi di sempre Ford, LEGO® e il team Rally M-Sport presentano, oggi, un nuovo modello che arricchirà la collezione LEGO® Speed ??Champions: la Ford Fiesta WRC, messa a punto dal team di M-Sport, vincitore del titolo Piloti e Costruttori nel 2017. I progettisti di ...

4L Trophy - al via il Rally di beneficienza per i bambini africani. Partecipano anche tre italiani – FOTO : Ha quasi il gusto della mitica Parigi-Dakar (che da anni si disputa in Sudamerica) l’edizione 2018 del “4L Trophy”, celebre rally umanitario: porterà parecchi studenti universitari dalla cittadina francese di Biarritz fino a quella marocchina di Marrakech per consegnare aiuti di beneficienza. Un’avventura da 6 mila chilometri che verrà affrontata a bordo di iconiche Renault 4 e coinvolgerà oltre 1.500 equipaggi provenienti da tutto ...

Borse - sale il «partito» dei pessimisti. Per l'euro sarà ancora Rally : Cresce al 24% la percentuale degli operatori che si aspetta un calo nei prossimi sei mesi. Ma ancora il 45% punta su rialzi dei mercati. L'avvicinarsi delle elezioni non preoccupa: spread previsto sotto quota 150 punti. Secondo il 64% il super euro potrebbe costringere la Bce a ritardare il tapering...