Ragusa | migrante eritreo di 22 anni muore di fame Era stato ricoverato in condizioni

Ragusa - giovane migrante muore per fame poco dopo l’arrivo a Pozzallo : Appena giunto in Sicilia, il 22enne eritreo è stato trasferito in ospedale ma per lui non c’è stato nulla da fare. Era malnutrito e aveva problemi respiratori.Continua a leggere