Ragusa | eritreo di 22 anni muore di fame dopo lo sbarco Il sindaco di Pozzallo | “Scene

(Di martedì 13 marzo 2018) Un migrante di 22è morto per malnutrizione e problemi respiratori subitoessere sbarcato adalla nave dell’ong spagnola Proactiva Open Arms. Il giovane,, era in un gruppo di 91 persone recuperate domenica. Appena sceso dalla nave è stato trasferito in ospedale a Modica;qualche ora le sue condizioni sono peggiorate e il giovane è morto pere per la malnutrizione che da mesi ha contribuito a peggiorare il suo già precario quadro clinico. Secondo il racconto del fondatore di ProActiva, Oscar Camps il giovane si chiamava Segen ed era stato imprigionato in Libia per 19 mesi”. “Lo abbiamo salvato domenica – ha aggiunto su twitter – Lo abbiamo trasferito in ospedale subitol’arrivo in porto in Sicilia. Oggi è morto per una grave malnutrizione”. Un episodio al quale si aggiungono le dichiarazioni di Roberto ...