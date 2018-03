Raggi | Centro Sportivo GdF può valorizzare territorio costiero di Roma

“Addio - ha vissuto e lottato con coRaggio”. Lutto in Italia. Al centro di uno dei fatti di cronaca più drammatici della nostra storia - ha tenuto gli italiani col fiato sospeso. Dalla sua storia è nata anche una fiction : La sua storia tenne con il fiato sospeso. Era il 1997 quando venne rapito dall’Anonima Sequestri, rimanendo nelle mani della banda per ben 237 giorni. All’età di 83 è morto a Brescia l’imprenditore di Manerbio Giuseppe Soffiantini. Il suo fu un caso molto particolare, i suoi figli durante il rapimento furono vittime di un’estorsione da parte del generale dei carabinieri Francesco Delfino. Per questo il generale fu ...

Elezioni - M5S arretra nel Centro di Roma : Raggi verso il rimpasto - via Meloni : Anche Virginia Raggi ha imparato l'arte della politica e dunque, prima regola: non bisogna rimanere mai fermi. Se il M5S a Roma è in flessione , sia rispetto alle politiche sia, soprattutto, rispetto alle regionali, la sindaca decide di '...

Raggi : “Stop diesel nel centro di Roma dal 2024” Milano “copia” la Capitale ma con calma : dal 2030 : Raggi: “Stop diesel nel centro di Roma dal 2024” Milano “copia” la Capitale ma con calma: dal 2030 Per la sindaca “dobbiamo avere il coRaggio di adottare misure forti”. Nel capoluogo lombardo – nonostante i gravi problemi di inquinamento – ci vorranno ben sei anni in più per diventare diesel-free. Intanto dal tribunale di Lipsia […] L'articolo Raggi: “Stop diesel nel centro di Roma dal ...

Raggi : "Stop diesel nel centro di Roma dal 2024" Milano "copia" la Capitale ma con calma : dal 2030 : Per la sindaca "dobbiamo avere il coRaggio di adottare misure forti". Nel capoluogo lombardo - nonostante i gravi problemi di inquinamento - ci vorranno ben sei anni in più per diventare diesel-free. Intanto dal tribunale di Lipsia arriva una decisione storica nella patria dell'auto

Roma - Raggi : «Dal 2024 diesel vietati nel centro storico» : A Roma, nel centro storico, saranno banditi i veicoli alimentati a diesel a partire dal 2024, con un anno di anticipo rispetto a quanto previsto dalla capitale francese, Parigi. Lo ha annunciato ieri...

Virginia Raggi dice che dal 2024 nel centro di Roma non potranno più circolare auto diesel : La sindaca di Roma Virginia Raggi ha detto che dal 2024 nel centro di Roma sarà vietata la circolazione delle automobili diesel. L’annuncio è stato fatto a Città del Messico, durante l’intervento di Raggi alla seconda conferenza annuale Women4Climate, a cui partecipano The post Virginia Raggi dice che dal 2024 nel centro di Roma non potranno più circolare auto diesel appeared first on Il Post.

Raggi : “Stop diesel nel centro di Roma dal 2024” : Raggi: “Stop diesel nel centro di Roma dal 2024” Per il sindaco “dobbiamo avere il coRaggio di adottare misure forti”. Intanto dal tribunale di Lipsia una decisione storica: contro l’inquinamento le amministrazioni possono vietare totalmente l’accesso alle auto a gasolio. Continua a leggere L'articolo Raggi: “Stop diesel nel centro di Roma dal 2024” sembra essere il primo su NewsGo.

Raggi : "Stop diesel nel centro di Roma dal 2024" : Per il sindaco "dobbiamo avere il coRaggio di adottare misure forti". Intanto dal tribunale di Lipsia una decisione storica: contro l'inquinamento le amministrazioni possono vietare totalmente l'accesso alle auto a gasolio.

Raggi : “Diesel vietati in centro a Roma dal 2024” : Stop ai veicoli privati a diesel nel centro storico di Roma a partire dal 2024. Ad annunciarlo su Facebook la sindaca Virginia Raggi che ha parlato della misura ieri durante la riunione del C40 a Città del Messico. «Roma ha deciso di impegnarsi in prima linea e a Città del Messico, durante il Convegno C40, ho annunciato che, a partire dal 2024, nel...

Raggi : 'Dal 2024 stop ai veicoli diesel nel centro di Roma' - : Il sindaco della capitale ha annunciato su Facebook il provvedimento per la salvaguardia dell'ambiente: "Assistiamo sempre più spesso a fenomeni estremi . Dobbiamo agire velocemente". Intanto in ...

Raggi : "Dal 2024 stop ai veicoli diesel nel centro di Roma" : Raggi: "Dal 2024 stop ai veicoli diesel nel centro di Roma" Il sindaco della capitale ha annunciato su Facebook il provvedimento per la salvaguardia dell’ambiente: "Assistiamo sempre più spesso a fenomeni estremi . Dobbiamo agire velocemente". Intanto in Germania il divieto ai mezzi più inquinanti potrebbe ...

Roma - Raggi : "Stop ai diesel in centro dal 2024" : Stop alle auto diesel nel centro di Roma dal 2024. L'annuncio è stato fatto dal sindaco Virginia Raggi, impegnata al summit C40 Women 4 Climate in corso a Città del Messico e arriva in contemporanea alla decisione della Corte amministrativa federale di Lipsia, che ha permesso alle singole città tedesche di vietare le auto a gasolio.Sfide inattese. "I cambiamenti climatici stanno modificando le nostre abitudini di vita", ha postato la ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Roma : sindaco Raggi - “stop auto diesel in centro dal 2024” (27 febbraio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Raggi vs auto diesel, "stop dal centro di Roma dal 2024". Di Maio, alla Camera Fico o Carelli; ipotesi governo M5s.(27 febbraio 2018)(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 14:45:00 GMT)

Svolta in Germania : possibile vietare le auto diesel in città. Raggi : ?stop in centro Roma dal 2024 : Il tribunale amministrativo federale di Lipsia ha stabilito che le città tedesche possono ricorrere alla misura del divieto di circolazione delle auto diesel per migliorare la qualità dell'aria. Il bando però non dovrebbe valere per i motori Euro 6, quelli di ultima generazione...