Queste case stampate in 3D si costruiscono in 24 ore e costano 3 | 5 mila dollari

agi

(Di martedì 13 marzo 2018) Ledel futuro,in 3D nel giro di ventiquattro ore, arriveranno inizialmente a El Salvador, uno dei paesi più poveri al mondo. New Story e Icon, le due società che hanno sviluppato la stampante 3D in grado di costruire abitazioni, hanno deciso di ribaltare le abitudini: l’innovazione servirà per primi i più poveri, e poi si vedrà. Quanto costeranno? Poco, pochissimo: tra i 3.500 e i 4.000. L’annuncio è arrivato lunedì 12 marzo da Austin, in Texas, dove è in corso il South by Southwest, un festival annuale che mescola conferenze, film e musica. Proprio nella città statunitense è stata svelata la stampante, che si chiama Vulcan, e rappresenta il fulcro dell’innovazione. È trasportabile su camion, in modo da essere ricollocata per stampareanche altrove, ...