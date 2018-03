Quel governo non s’ha da fare Chi c' è dietro l' attentato al premier palestinese

DEF - su stipendi statali braccio di ferro tra Governo uscente e Quello in arrivo : Il Ministro dell'Economia in carica, Pier Carlo Padoan, è intenzionato a presentare sul filo di lana un DEF 'neutrale' e squisitamente 'tecnico'

Quelle trame di Mattarella per fare un governo M5s-Pd : Sergio Mattarella ha deciso di rompere gli indugi e ormai da qualche giorno è sceso in campo in prima persona per provare a districare un rebus che pare davvero di difficile soluzione. Certo, niente a che vedere con i pressing a volte scomposti ai limiti dell'ingerenza che hanno caratterizzato i nove anni sul Colle di Giorgio Napolitano, perché l'attuale inquilino del Quirinale ha modi certamente discreti e assolutamente pacati. ...

Governo : Gentiloni - resta a suo posto finchè non arriva Quello nuovo : Roma, 21 feb. (AdnKronos) – Questa “per noi è un’ulteriore occasione” di vicinanza “alle comunità, ai sindaci, ai cittadini colpiti da tre eventi sismici consecutivi e per mandare il messaggio che nell’agenda del Governo questa resta una priorità, finche il Governo starà al suo posto. Come sapete i governi restano al loro posto finchè non arriva quello successivo”. Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni ...

"Il fascismo di chi si dichiara tale fa ridere. Quello del governo no. E' ora di prenderne atto." : ... hanno persoìino fatto scendere la celere da Roma, agli ordini di un funzionario al di sotto di ogni sospetto: Maurizio Fiorillo , già noto alla cronaca più ignobile di questo paese. Ce n'è insomma ...

Le intese per il governo non saranno Quelle elettorali : Per chi si stupisce dei continui dissidi tra Lega e Forza Italia all'interno della coalizione di centrodestra, vale la pena ricordare che il prossimo 4 marzo andremo alle urne con un sistema elettorale ingannevole, che è stato concepito, scientemente, in funzione di un accomodamento post-voto tra le principali forze dei due schieramenti maggiori.In questo quadro, il senso delle attuali alleanze, a cominciare da quella tra Berlusconi e ...

Il salario minimo in Europa - tra i sistemi anche Quelli in cui è solo il governo a decidere : di Manuel Marocco* Il salario minimo è presente in tutti i paesi europei e costituisce una pietra angolare del modello sociale europeo. Nel Pilastro Europeo dei diritti sociali (volto all’individuazione di un nucleo di principi e diritti sociali europei, derivanti dalla ricognizione dell’acquis sociale della Ue e da fonti di diritto internazionale), del resto, oltre ad essere richiamato il diritto a retribuzione eque e sufficienti, sono fissati ...

Matteo Salvini : "Nei primi 100 di governo la priorità è Quella che la gente mi chiede tutti i giorni : il lavoro" : "Mercoledì sarò in Sardegna per firmare un accordo che non si fermerà al 4 marzo" Di: Redazione " Nei primi 100 di governo "la priorità è quella che la gente mi chiede tutti i giorni: il lavoro. Ma ...

Bergamini (FI) : Unico governo auspicabile Quello di Berluconi : Roma- Ecco quanto scritto su Twitter da Deborah Bergamini, responsabile comunicazione di Forza Italia, circa l’intervista di Massimo D’Alema al Corriere della Sera: “governo del... L'articolo Bergamini (FI): Unico governo auspicabile quello di Berluconi su Roma Daily News.

Matteo Renzi - la verità di De Benedetti : 'Vedo spesso lui e la Boschi. Quello non è un governo - sono 4 persone' : La mano di Carlo De Benedetti sul governo di Matteo Renzi , e non solo. Dai verbali dell'Ingegnere alla Consob dell'11 febbraio 2016 emergono, come 'fredda cronaca', i rapporti assidui tra l'editore di Repubblica , Stampa ed Espresso e l'allora premier e la sua più ristretta cerchia. Perché, come spiegava De Benedetti, 'Quello lì si chiama governo, ma ...

Sacchetti ortofrutta a pagamento - il divieto di Quelli in plastica non l’ha imposto la Ue. La decisione è del governo : Il divieto è scattato al grido di “Ce lo chiede l’Europa”. Ma Bruxelles, a ben guardare, non c’entra nulla con il diktat che dall’1 gennaio impone ai consumatori italiani che acquistano frutta e verdura di confezionarle in Sacchettini di plastica biodegradabile e compostabile rigorosamente usa e getta e a pagamento. E’ stato il governo Gentiloni, con un emendamento infilato la scorsa estate nel Dl Mezzogiorno durante il ...

Call center - governo fissa salario medio in Quelli che partecipano ad appalti pubblici. Per il 60% dei lavoratori resta la giungla : Niente più gare al ribasso sulle spalle dei lavoratori dei Call center. Ma solo quelli che partecipano agli appalti pubblici. Con la firma del decreto direttoriale del ministero del Lavoro, lo scorso 29 dicembre, è stato fissato il costo del lavoro dei dipendenti dei Call center in outsourcing: si va da un minimo di circa 17 euro a un massimo di circa 45 euro l’ora a seconda dei vari livelli. Si tratta di un passo in avanti, anche perché questo ...