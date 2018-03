Quel conflitto irrisolto in Ucraina spartiacque tra Europa e Cremlino

lastampa

(Di martedì 13 marzo 2018) La guerra delle spie tra Londra e Mosca è uscita definitivamente dalle pagine della spy story in cui sembrava essere stata scritta nei giorni scorsi per entrare inle più aspre delle cronaca politica. E se è vero che Theresa May sta pianificando una risposta durissima, che include, nel lungo termine, l'incremento della presenza di soldati britannici e aerei da combattimento lungo ...