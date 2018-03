Quasi imminente LG G7 video | specifiche | data di uscita e prezzo senza segreti?

optimaitalia

(Di martedì 13 marzo 2018) Ci siamoo almeno ora ne sappiamo di più sulla prossimadell'LG G7. Grazie alle ultime indiscrezioni, possiamo già beneficiare di unche mostrerebbe in antepirma proprio il prossimo device pronto al lancio e allo stesso modo, possiamo raccogliere informazioni relative alla sua scheda tecnica e al probabiledi lancio.Partiamo dalvisibile proprio in questo articolo. Nonostanbte la natura non eccelsa del contributo, è ben chiaro come con LG G7 sposi la causa del notch in stile iPhone X nella parte alta del display. Nel tentativo di distinguersi dal rivale numero uno Android ovvero il Galaxy S9, ecco che il produttore ha deciso di inseguire (come molti altri a dire la verità) il look del melafonino premium 2017. Ad ogni modo , la scelta di design sembrerebbe virare comunque verso l'esclusività ed eleganza dei materiali lucidi, per un device davvero top ...