Quando il calcio diventa un incubo | André Gomes | ' Mi vergogno a uscire di casa'

Amarcord Calcio - Quando Maradona giocò per beneficenza ad Acerra : Sono passati ben trentatre anni da quando Diego Armando Maradona, al culmine della sua carriera, in forza al Napoli, corse insieme ai suoi compagni di squadra in un campo di Acerra, per sostenere una raccolta fondi per un intervento a favore di un bambino. Il Campione non se lo fece dire due volte. Il suo carattere impulsivo e poco incline a compromessi, lo fece partire contro il parere dei vertici della squadra, dell’assicurazione per ...

Nuova Zelanda - Quando il rugby si fonde col calcio : convocato il figlio di Kirwan! : John Kirwan infatti è stato uno dei pilastri degli All Blacks a cavallo fra gli anni '80 e '90 con 62 presenze con un primo e un terzo posto in Coppa del Mondo.

Calciomercato estivo 2018 : Quando comincia e finisce? Tutte le date e il programma. Si chiuderà molto prima del 31 agosto… : Grande rivoluzione per il Calciomercato. Tutti gli appassionati erano abituati a trattative sotto l’ombrellone, a grandi affari in piena estate, al caldo afoso che faceva da contorno a cessioni e acquisti. Ieri la Lega di Serie A ha stravolto le abitudini di milioni di tifosi e ha cambiato radicalmente il calendario del Calciomercato che nelle prossime finestre (quella estiva del 2018 e quella invernale del 2019) non si svolgerà più ...

Calendario Serie A calcio 2018-2019 : Quando inizia? Tutte le date e il programma completo della stagione : La Lega ha varato il Calendario della Serie A 2018-2018. Il prossimo campionato scatterà il 19 agosto e si concluderà il 26 maggio. Sono tante le rivoluzioni come l’introduzione del Boxing Day in pieno stile inglese: si giocherà infatti il 26 dicembre, prima volta storica nel nostro Paese. Non sarà l’unico giorno in cui i calciatori saranno chiamati a scendere in campo durante le festività natalizie visto che sono previsti dei turni ...

Calcio - Serie A : Quando si recupera la 27^ giornata? Tutte le possibili date e il nuovo calendario : Milan-Inter il 9 maggio? : Oggi la Lega Calcio deciderà quanto si recupererà la 27^ giornata della Serie A 2018, rinviata ieri per la morte di Davide Astori. La scomparsa del capitano della Fiorentina ha giustamente convinto i piani alti ad annullare gli incontri in calendario ma ora bisognerà decidere quando recuperarli: non è facile in un calendario davvero molto fitto visti gli impegni europei, la pausa per le Nazionali e un turno infrasettimanale già previsto. Dunque ...

Morte Astori - Quando un lutto sciocca il calcio : i precedenti : L'autopsia rileverà un'anomalia cronaca già rintracciata dagli esami compiuti con le precedenti squadre dove aveva giocato. Andrea Cecotti , Pro Patria, 1987, Altra tragedia, altro malore. Anomalo, ...

Cristiano Ronaldo : 'Ritiro dal calcio? Quando accadrà sarò felice : ho vinto tutto' : No, la notizia non è il ritiro dal calcio di Cristiano Ronaldo. Il portoghese continuerà a giocare, e probabilmente a vincere. Perché è questo quello a cui ormai è abituato e ha abituato tutti quanti. ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : Finale Spagna-Portogallo. Quando si gioca? Programma - orario e tv : Spagna e Portogallo si affronteranno nella Finale degli Europei 2018 di Calcio a 5. A Lubiana (Slovenia) andrà in scena l’atto conclusivo più atteso, quello pronosticato alla vigilia e che si è materializzato dopo due semifinali particolarmente spettacolari: i Campioni in carica hanno sconfitto il Kazakhstan ai calci di rigore, i lusitani hanno avuto la meglio sulla Russia al termine di un incontro tanto discusso. Sabato 10 febbraio si ...

Fantacalcio : da Giaccherini a Babacar - Quando il cambio è Magic : Questo mercato di gennaio, vista l'assenza di grandissimi colpi, passerà alla storia anche per il no di Simone Verdi al Napoli. Un evento abbastanza inusuale nel calcio-business di oggi. E non a caso ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : Quando gioca l’Italia? Il calendario e gli orari delle partite degli azzurri : L’Italia sarà una delle grandi protagoniste agli Europei 2018 di Calcio a 5 che si svolgeranno a Lubiana (Slovenia) dal 30 gennaio al 10 febbraio. La nostra Nazionale deve riscattare l’opaca prestazione di due anni fa e proverà a rinverdire i fasti del 2014 quando ad Anversa salimmo sul trono del Vecchio Continente. Gli azzurri incominceranno la propria avventura nella Pool A affrontando i padroni di casa e l’ostica Serbia: non ...

Fabio Quagliarella - Quando la passione per il calcio diventa il tuo punto di forza : Nel frattempo continuiamo a godercelo, con i suoi goal, con le sue giocate e il suo amore per questo sport che nonostante tutto, non si è mai affievolito. Notizie sul tema Show di Quagliarella, ...

Cavani alla Juventus?/ Calciomercato news - Quando il padre del Matador diceva : lo vorrei in bianconero : Cavani alla Juventus? Calciomercato news: il Matador vuole lasciare Parigi, pronto il colpo da urlo. La società torinese sulle tracce dell’attaccante della nazionale uruguagia(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 15:35:00 GMT)

Calcio - Quando ricomincia la Serie A? Programma - orari e tv della 21giornata. Il calendario completo : Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky e su Mediaset Premium, in diretta streaming su Sku Go e Premium Player. DOMENICA 21 GENNAIO: 12.30 Atalanta-Napoli 15.00 Verona-Crotone 15.00 ...

Calcio - Quando ricomincia la Serie A? Programma - orari e tv della 21^ giornata. Il calendario completo : Domenica 21 gennaio ritornerà la Serie A 2018 di Calcio dopo la piccola pausa invernale che è stata concessa a squadre e calciatori per aver giocato durante le festività natalizie. Il calendario è stato rivoluzionato rispetto a quello a cui eravamo abituati negli ultimi anni: il campionato non si è fermato tra Natale e Capodanno, tante partite sotto l’albero considerando anche la Coppa Italia e dunque stop posticipato a metà gennaio. I ...