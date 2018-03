PyeongChang 2018 Day-5 | gli italiani in gara

PyeongChang 2018 - Combinata : fuori gli azzurri dello sci : Per la cronaca, la medaglia d'oro è andata allo slovacco Miroslav Haraus, argento per lo spagnolo Yon Santacana Maiztegui e bronzo per il neutrale Valerii Redkozubov. Nella stessa prova femminile oro ...

Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Giacomo Bertagnolli out in una combinata ricca di sorprese - terzo oro per Henrieta Farkašová : La quarta giornata di competizioni alle Paralimpiadi invernali di PyeongChang 2018 ha visto l’assegnazione di ben dodici nuovi titoli, sei nello sci alpino ed altrettanti nel biathlon, oltre a prevedere la prosecuzione dei tornei di wheelchair curling e sledge hockey. Dopo le due medaglie conquistate in discesa e supergigante, lo sciatore ipovedente Giacomo Bertagnolli, accompagnato come al solito dalla guida Fabrizio Casal, era atteso alla ...

Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 : tutti i podi e i risultati di martedì 13 marzo : TUTTE LE MEDAGLIE PARALIMPICHE DI martedì 13 marzo SCI ALPINO COMBINATA ALPINA FEMMINILE – IPOVEDENTI Henrieta Farkašová / Natália Šubrtová Menna Fitzpatrick / Jennifer Kehoe Melissa Perrine / Christian Geiger COMBINATA ALPINA FEMMINILE – STANDING Mollie Jepsen Andrea Rothfuß Alana Ramsay COMBINATA ALPINA FEMMINILE – SITTING Anna-Lena Forster Anna Schaffelhuber Momoka Muraoka COMBINATA ALPINA MASCHILE – ...

PyeongChang 2018 Day-4 : 36 medaglie in palio : PYEONGHCHANG - S aranno ben 36 le medaglie in palio nella quarta giornata delle Paralimpiadi Invernali in programma martedì 13 marzo a PyeongChang. Giornata intensa soprattutto per lo sci alpino, che ...

PyeongChang 2018 : Bertagnolli ora vuole l'oro : PyeongChang - L'uomo più atteso è naturalmente Giacomo Bertagnolli che dopo aver conquistato due medaglie, una di bronzo nella discesa libera e un'altra d'argento nel supergigante , tenterà di ...

Paralimpiadi PyeongChang 2018 : tutti gli italiani in gara martedì 13 marzo. Gli orari in cui saranno al via gli azzurri : martedì 13 marzo l’Italia sarà protagonista alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Giacomo Bertagnolli è il grande favorito nella combinata di sci alpino, dopo aver vinto un argento e un bronzo va a caccia della medaglia d’oro. Di seguito tutti gli italiani in gara, il programma dettagliato e tutti gli orari di martedì 13 marzo alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su ...

Sledge hockey - Paralimpiadi PyeongChang 2018 – Tabellone semifinali e finali : date - programma - orari e tv. Italia per una medaglia! : Manca ancora una giornata al termine della fase a gironi del torneo di Sledge hockey alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 ma sostanzialmente si è definito il Tabellone delle semifinali. Il Canada ha già blindato il primo posto nella Pool A, gli USA non ne sono ancora certi matematicamente (dovranno battere la Corea del Sud domani, come da pronostico). Le due corazzate sono le principali indiziate per contendersi la medaglia ...

Sledge hockey - Paralimpiadi PyeongChang 2018 : Italia-USA - la semifinale. Data - programma - orario d’inizio e tv : L’Italia dello Sledge hockey si è qualificata alle semifinali alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri hanno riscritto la storia e per la prima volta potranno lottare per conquistare una medaglia ai Giochi. Si tratta di un traguardo incredibile per Planker e compagni, capaci di battere Norvegia e Svezia per raggiungere un traguardo davvero incredibile. Ora gli azzurri non vogliono smettere di sognare e sono in corsa per ...