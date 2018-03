Pure Farming 2018 è ora disponibile | ecco i DLC in programma e i piani per il supporto

Pure Farming 2018 arriva oggi : Techland Publishing e Ice Flames, annunciano ufficialmente che Pure Farming 2018 è disponibile da oggi su PC, PS4 e Xbox One in formato digitale e retail. Pure Farming 2018 : Disponibile da oggi nei negozi Dopo aver ereditato una fattoria nel gioco, puoi acquistare i macchinari migliori e lavorare duramente dall’alba al tramonto vendendo colture, investendo in nuove tecnologie, rendendo allo stesso tempo la tua ...

Pure Farming 2018 : Il nuovo Gameplay Trailer ci mostra le modalità di coltivazione : Techland Publishing e Ice Flames svelano con un nuovo Trailer di Pure Farming 2018 chiamato “Best Things Come in Threes”, le tre modalità uniche adatte allo stile di gioco preferito. Pure Farming 2018: Le modalità di gioco Nel video il team di sviluppo ci mostra nel dettaglio, passo dopo passo, come utilizzare le macchine agricole presenti in gioco, allo scopo di raccogliere i prodotti, produrre energia verde e molto ...