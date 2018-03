gamerbrain

: Pure Farming 2018 è ora disponibile su Xbox One e PC: annunciati i piani di supporto post lancio… - ProjectXboxIT : Pure Farming 2018 è ora disponibile su Xbox One e PC: annunciati i piani di supporto post lancio… - ITAVideogiochi : (Pure Farming 2018 è ora disponibile) - - oOShinobi777Oo : Pure Farming 2018 arriva oggi -

(Di martedì 13 marzo 2018) Techland Publishing e Ice Flames, annunciano ufficialmente cheè disponibile dasu PC, PS4 e Xbox One in formato digitale e retail.: Disponibile danei negozi Dopo aver ereditato una fattoria nel gioco, puoi acquistare i macchinari migliori e lavorare duramente dall’alba al tramonto vendendo colture, investendo in nuove tecnologie, rendendo allo stesso tempo la tua fattoria la più efficiente dello stato. E dopo puoi spingere i tuoi affari a livello mondiale! Lukasz Abramczuk, Producer presso Techland Publishing afferma: Abbiamo ascoltato attentamente la community degli agricoltori, quindi comprendiamo le loro aspettative. E’ proprio questo il motivo per cui porteremo nel gioco una flotta di veicoli con la licenza di aziende leader come Zetor, JCB, Great Plains, e molte altre. Abbiamo ...