Puntare sull' equity | in primis sull' Italia I driver nel breve

Meglio scommettere sulla Notte degli Oscar che sui risultati elettorali. Qualche vittoria la puoi perfino sPuntare : Sospetto che più di qualcuno, come me, abbia fatto mattina con gli Oscar soprattutto per rinviare l'impatto con i risultati elettorali. Non si può baloccarsi con il maxi show hollywoodiano alla svolta dei 90 anni senza provare a riempire al buio, cioè prima, tutte le caselle delle statuette.Ho dovuto correggere solo due titoli. Ma non mi dispiace. In tanti abbiamo sognato un "coup de theatre" che facesse trionfare a sorpresa ...

La corsa non è ancora finita : ecco perchè Puntare sull'equity UE : L'economia globale continua a sorprendere in positivo, gli utili delle società sono in crescita e le valutazioni sono migliorate, diventando ancora più appetibili dopo la recente correzione.

Perché Puntare sulle convertibili? : In combinazione con il persistere di preoccupazioni geopolitiche e di politica economica in tutto il mondo, tali sfide legate al "late-cycle" offrono il potenziale per una maggiore volatilità e un ...

La start up Engagigo si rifinanzia per Puntare sullo sviluppo di Endu - piattaforma per running e ciclismo : ... potrà rafforzare la sua struttura, ampliare la rete di timer e partner commerciali e diventare un vero riferimento per tutto il mondo che ruota intorno proprio agli sport di Endurance. Endu ha ...

Sky vuole Puntare sullo streaming. Presto tutti i canali saranno disponibili anche solo online : Lo streaming di contenuti video attraverso il web continua ad avanzare senza sosta negli ultimi anni, e non è un caso che piattaforme come Netflix stiamo conoscendo una crescita esponenziale in tutto il mondo, generando numeri che fanno paura, soprattutto a quelle emittenti tv tradizionali che si devono necessariamente tenere il passo per competere in un mercato sempre più concorrenziale. Netflix, in particolare, sta dominando il settore della ...

Spazio - l’indirizzo di Trump per la NASA : Puntare tutto sulla Luna : Più Luna ma meno Stazione Spaziale Internazionale. Potrebbe sintetizzarsi così il peso da dare alle missioni della NASA che Donald Trump starebbe valutando nella stesura del budget per l’agenzia spaziale Usa che la sua amministrazione si appresta a presentare. Secondo i rumors che corrono sui media, in questa geografia la Casa Bianca penserebbe a partnership pubblico-privato orientate a riportare astronauti sulla Luna mentre si tirerebbe ...

Investimenti consigliati 2018 - conviene ancora Puntare sulla Cina? : ... progettate per poter migliorare il lato dell'offerta dell'economia , hanno prodotto risultati desiderati nel 2017 e dovrebbero iniziare nel 2018 a poter replicare in maniera ancora più convinta gli ...