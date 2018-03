PSG | Neymar al Real Madrid | spunta la data

PSG - Dani Alves : 'Fuori dalla Champions perché il gruppo è poco unito. Neymar non è un burattino' : Si è interrotto agli ottavi di finale il cammino in Champions League del Paris Saint Germain, sconfitto nella doppia sfida contro il Real Madrid. Sfuma quindi il principale obiettivo stagionale del ...

Neymar - i capricci e i retroscena del possibile addio al PSG : Il brasiliano, pagato 222 milioni la scorsa estate, potrebbe lasciare Parigi a giugno: tutte le ragioni di un divorzio milionario. E il Real è pronto a fare follie

Neymar - il PSG chiede cifra-choc. "Il Real pronto a pagare" : In Spagna sono sicuri: il brasiliano se ne andrà da Parigi in estate. E da Madrid filtra grande ottimismo sull'operazione

Neymar pentito - il Real offre 400 milioni al PSG : L'eliminazione negli ottavi di Champions per il secondo anno di fila potrebbe portare a una rivoluzione in casa Paris Saint Germain, e non solo in panchina. In dubbio c'e' infatti il futuro di Neymar, ...

Giuntoli e De Laurentiis proveranno a tenere molti dei pilastri di queste ultime stagioni e, secondo la Gazzetta dello Sport, il prossimo a rinnovare dovrebbe essere Jorginho, che attualmente ha un ...

PSG - FLOP DA UN MILIARDO DI EURO/ Emery irritato dal caso Neymar - Conte troverà la soluzione? : PSG, FLOP da un MILIARDO di EURO, Unai Emery addio: pronto l'arrivo di Conte. Il tecnico spagnolo destinato all'esonero a fine stagione per lasciare posto ad un allenatore italiano

PSG - FLOP CHAMPIONS DA 1 MILIARDO/ Neymar se ne va? I tifosi italiano non perdonano Dani Alves su Astori : Dani Alves, FLOP CHAMPIONS col PSG e gli juventini non dimenticano: "Ciao mercenario, goditi la coppa". Il web bianconero non si è dimenticato delle dichiarazioni del brasiliano

Clamoroso Neymar : può lasciare il PSG : PARIGI - Un altro anno da buttare. Il Psg esce per l'ennesima volta con le ossa rotte dalla Champions e, paradossalmente, dopo una figuraccia ben peggiore di quella di un anno fa. Quella fu un'...

PSG - Neymar : 'Triste per l'eliminazione e per non aver potuto aiutare i compagni' : 'Sono triste per la sconfitta, e ancor più triste per non aver aiutato i miei compagni di squadra sul campo'. Così l'attaccante del Paris Saint Germain, Neymar, indisponibile per un infortunio alla ...

PSG - Neymar : "Sono triste". Marquinhos teme se ne vada. E Draxler sbotta... : Il brasiliano infortunato ha assistito da Belo Horizonte all'eliminazione con il Real. Il tedesco: "Spesi 400 mln e non è cambiato niente"

PSG-Real Madrid - dalle 20.45 La Diretta Al Parco dei Principi i parigini tentano la rimonta senza Neymar : Si sfidano questa sera al Parco dei Principi Paris Saint Germain e Real Madrid, per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League; i parigini devono rimontare il 3-1 subito al Bernabeu, un ...

Champions League - PSG-Real Madrid/ Petardi all'hotel dei blancos : senza Neymar si tenta l'azione di disturbo : Champions League, PSG-Real Madrid, Petardi all'hotel dei blancos: senza Neymar si tenta l'azione di disturbo. I tifosi parigini hanno disturbato il sonno dei calciatori spagnoli