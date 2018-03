Pronostici Champions League Scommesse e quote | ritorno ottavi | come finirà allo stadio

Pronostici Champions League 2018 : dritte sul ritorno degli ottavi di finale Video : In vista delle gare di ritorno degli ottavi di finale del 13 e 14 marzo, torna l'appuntamento con i Pronostici #Champions League 2018. Tra le partite in calendario questa settimana si segnala un incandescente Roma-Shakhtar [Video]. I giallorossi sono chiamati a recuperare il risultato di 2-1 in favore degli avversari dopo i primi 90 minuti in Ucraina. Il punteggio non è irrecuperabile, ma servira' una grande Roma per avere la meglio sulla ...

Pronostici Champions League 13-14 Marzo 2018 : Schedina Pronta Ottavi Finale Ritorno : Con questa due giorni si chiuderanno ufficialmente gli Ottavi di Finale di Champions League ed i nostri Pronostici poi si concentreranno sul turno successivo. Le ultime 4 gare degli Ottavi regaleranno sfide spettacolari, delle quali ben 3 sono assolutamente incerte. Ma andiamo con ordine: ecco i nostri Pronostici Champions League Ottavi Finale. Iniziamo con la sfida tra la Roma e lo Shakhtar, con i padroni di casa che devono riscattarsi ...

Pronostici Champions League 6-7 Marzo 2018 : Consigli Scommesse Ottavi Finale Ritorno : Dopo un week-end di lutto nel mondo del calcio europeo a causa della tragica morte di Davide Astori, domani martedì 6 Marzo 2018 ritorna la Champions League con il Ritorno degli Ottavi di Finale. Sono 4 le gare in programma, le quali si dividono in due blocchi importanti: due assolutamente scontate al fine qualificazione, altrettante dall’esito incerto. I Pronostici Ritorno Ottavi di Finale Champions League, dunque, non saranno ...

Pronostici Champions League : le gare degli ottavi di finale : Pronostici Champions League – Dopo il ricco weekend di campionato, tornano le coppe europee con la Champions League che scenderà in campo già quest’oggi. Si giocheranno le restanti 4 gare d’andata degli ottavi di finale, dopo i primi incontri della scorsa settimana. Per i nostri ‘colori’ scenderà in campo la Roma contro lo Shakhtar, gara delicata ma non certo impossibile per Dzeko e compagni alla ricerca di una ...

Pronostici Champions Legue 20-21 Febbraio 2018 : Consigli Scommesse Ottavi : Ottavi di finale Champions League, parte seconda. L’andata delle coppe europee prosegue senza sosta e per questo ritornano anche i nostri immancabili Pronostici, nel nostro articolo che va ad approfondire la CL, competizione nella quale rientra in campo la seconda italiana ancora in gara: la Roma di Di Francesco. Ma andiamo con ordine. Martedì 20 Febbraio 2018 toccherà al Bayern Monaco ospitare il Besiktas, in un match che sulla ...

