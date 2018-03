Progetto Ue sul cervello umano | l’Italia prepara una rete di ricerca

Le P.A. del Bacino Padano a scuola di bicicletta : con il Progetto PrepAIR al via corsi di formazione sulla mobilità ciclistica : Incrementare la mobilità ciclistica è positivo per la salute delle persone e quella delle città. Ma per favorire l’uso della bicicletta sono necessarie competenze specifiche a partire dalla pianificazione della rete ciclabile. Come far sì che le Pubbliche Amministrazioni acquisiscano sensibilità verso le politiche urbane e nuove professionalità? Attraverso il primo corso di formazione per la promozione della mobilità cilclistica rivolto ...

Nina Dobrev torna in tv dopo The Vampire Diaries : tutti i dettagli sul nuovo Progetto : Nina Dobrev torna in tv. dopo l'uscita di scena da The Vampire Diaries per essere libera di esplorare nuovi lidi (ma per molti solo per allontanarsi da Ian Somerhalder e l'aria pesante che si respirava sul set della serie), sembra proprio che per Nina Dobrev sia arrivato il momento di tornare in tv per una nuova serie. Questa volta ad ospitarla non sarà The CW ma ABC e la serie che la vedrà come protagonista non sarà dedicata a vampiri e ...

Ponte sull'Adda - finalmente il Progetto Fragomeli : «Via ai lavori da ottobre» : Sono finalmente definiti i tempi per l'avvio del recupero del Ponte di Paderno. Lo annuncia Gianmario Fragomeli , deputato lecchese del Partito democratico, appena rieletto alla Camera. È ufficiale - ...

Elezioni - bufera sul candidato M5s a Foggia : suo il Progetto dell'eolico osteggiato dai grillini : Ruggiero Quarto era titolare della Geoprospector srl oggi in liquidazione, che firmò lo studio geotermico. La prima versione del progetto prevedeva 85 turbine...

Le domande dell’Antitrust a Mediapro : faro sul Progetto Serie A TV : L'Antitrust avrebbe chiesto una descrizione delle attività che verranno svolte e se queste comporteranno responsabilità editoriali. L'articolo Le domande dell’Antitrust a Mediapro: faro sul progetto Serie A TV è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Acquedotto Valnerina - esposti e indagini sul Progetto affidato alla controllata di Acea. ‘Rischio contaminazioni delle falde’ : esposti, diffide e indagini già avviate. Oltre alla richiesta di bloccare i lavori in attesa dei risultati del monitoraggio geologico dell’area. E’ in questo clima che sta procedendo la realizzazione di un nuovo Acquedotto nel cuore della Valnerina, in Umbria, zona di pregio naturalistico e non immune da eventi sismici come ha ricordato il recente terremoto del centro Italia. Si tratta di un nuovo tassello della gestione idrica ...

Verdi ritorna sul grande rifiuto : “Non ho detto ‘no’ al Napoli - ho detto ‘sì’ al Progetto Bologna” : Nel calciomercato invernale che ha chiuso i battenti il 31 gennaio alle ore 23.00, il Napoli ha provato in ogni modo ad acquistare un esterno offensivo. Prima ci ha provato per Simone Verdi incassando il rifiuto del calciatore, poi per Matteo Politano trovando il muro del Sassuolo. Proprio il calciatore del Bologna, che è stato ad un passo dal vestire l’azzurro, […] L'articolo Verdi ritorna sul grande rifiuto: “Non ho detto ...

Verdi ritorna sul grande rifiuto : “Non ho detto ‘no’ al Napoli - ho detto ‘sì’ al Progetto Bologna” : Nel calciomercato invernale che ha chiuso i battenti il 31 gennaio alle ore 23.00, il Napoli ha provato in ogni modo ad acquistare un esterno offensivo. Prima ci ha provato per Simone Verdi incassando il rifiuto del calciatore, poi per Matteo Politano trovando il muro del Sassuolo. Proprio il calciatore del Bologna, che è stato ad un passo dal vestire l’azzurro, […] L'articolo Verdi ritorna sul grande rifiuto: “Non ho detto ...

"Padri spirituali" musulmani in centri asilo - Progetto pilota : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

La stufa di casa sullo smartphone : ultima novità che il gruppo Fontana presenterà a Progetto Fuoco : Ambasciatori nel mondo di questa filosofia, simbolo di maestria e del made in Italy, sono i professionisti della Nazionale Italiana Acrobati Pizzaioli che a Verona, anche quest'anno, regaleranno ...

Verdi ritorna sul grande rifiuto : “Non ho detto ‘no’ al Napoli - ho detto ‘sì’ al Progetto Bologna” : Nel calciomercato invernale che ha chiuso i battenti il 31 gennaio alle ore 23.00, il Napoli ha provato in ogni modo ad acquistare un esterno offensivo. Prima ci ha provato per Simone Verdi incassando il rifiuto del calciatore, poi per Matteo Politano trovando il muro del Sassuolo. Proprio il calciatore del Bologna, che è stato ad un passo dal vestire l’azzurro, […] L'articolo Verdi ritorna sul grande rifiuto: “Non ho detto ...

Verdi ritorna sul grande rifiuto : “Non ho detto ‘no’ al Napoli - ho detto ‘sì’ al Progetto Bologna” : Nel calciomercato invernale che ha chiuso i battenti il 31 gennaio alle ore 23.00, il Napoli ha provato in ogni modo ad acquistare un esterno offensivo. Prima ci ha provato per Simone Verdi incassando il rifiuto del calciatore, poi per Matteo Politano trovando il muro del Sassuolo. Proprio il calciatore del Bologna, che è stato ad un passo dal vestire l’azzurro, […] L'articolo Verdi ritorna sul grande rifiuto: “Non ho detto ...

Cipro - BEI mette sul piatto 35 milioni di euro per Progetto infrastrutture : Teleborsa, - La Banca europea per gli investiment i , BEI , ha approvato il primo progetto di infrastruttura a Cipro nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategic i , FEIS, , al centro ...

Cipro - BEI mette sul piatto 35 milioni di euro per Progetto infrastrutture : La Banca europea per gli investiment i , BEI , ha approvato il primo progetto di infrastruttura a Cipro nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategic i , FEIS, , al centro del piano di ...