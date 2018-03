Procura del Brasile | ' Temer può estradare Battisti'

“Biagio Izzo ai domiciliari” - al vaglio del Tribunale del Riesame la richiesta della Procura di Napoli : “Biagio Izzo ai domiciliari”, al vaglio del Tribunale del Riesame la richiesta della Procura di Napoli L’ipotesi investigativa è turbativa d’asta per il riacquisto di un’auto e una moto, ma l’attore non ci sta: “Questa vicenda non mi riguarda”. Il suo legale: “Come già riconosciuto dal gip è totalmente estraneo” Continua a leggere L'articolo “Biagio Izzo ai domiciliari”, al ...

“Biagio Izzo ai domiciliari” - al vaglio del Tribunale del Riesame la richiesta della Procura di Napoli : “Biagio Izzo ai domiciliari”, al vaglio del Tribunale del Riesame la richiesta della Procura di Napoli L’ipotesi investigativa è turbativa d’asta per il riacquisto di un’auto e una moto, ma l’attore non ci sta: “Questa vicenda non mi riguarda”. Il suo legale: “Come già riconosciuto dal gip è totalmente estraneo” Continua a leggere L'articolo “Biagio Izzo ai domiciliari”, al ...

Doping - il calciatore della Lazio De Vrij arrivato in Procura : la situazione : Doping, De Vrij chiamato per alcuni chiarimenti. Negli ultimi giorni il campionato di Serie A ha dovuto fare i conti con il caso Doping di Joao Pedro, trovato positivo dopo un controllo ma anche su quello riguardante il difensore della Lazio De Vrij chiamato a chiarire alcune situazioni. Adesso l’olandese è arrivato poco fa presso gli uffici Nado Italia all’Olimpico di Roma per l’audizione davanti alla Procura antiDoping. Il ...

Doping - il calciatore della Lazio De Vrij arrivato il Procura : la situazione : Doping, De Vrij chiamato per alcuni chiarimenti. Negli ultimi giorni il campionato di Serie A ha dovuto fare i conti con il caso Doping riguardante Joao Pedro, trovato positivo dopo un controllo ma anche su quello riguardante il difensore della Lazio De Vrij chiamato a chiarire alcune situazioni. Adesso l’olandese è arrivato poco fa presso gli uffici Nado Italia all’Olimpico di Roma per l’audizione davanti alla Procura ...

“Biagio Izzo va arrestato” - al vaglio del Tribunale del Riesame la richiesta della Procura di Napoli : “Biagio Izzo va arrestato”, al vaglio del Tribunale del Riesame la richiesta della Procura di Napoli L’ipotesi investigativa è turbativa d’asta per il riacquisto di un’auto e una moto, ma l’attore non ci sta: “Questa vicenda non mi riguarda”. Il suo legale: “Come già riconosciuto dal gip è totalmente estraneo” Continua a leggere L'articolo “Biagio Izzo va arrestato”, al ...

'Biagio Izzo va arrestato' - al vaglio del Tribunale del Riesame la richiesta della Procura di Napoli : Il prossimo 23 marzo il Tribunale del Riesame di Napoli deciderà se acconsentire alla richiesta del pm di procedere con l'arresto dell'attore napoletano Biagio Izzo nell'ambito di un'indagine su aste ...

“Ai domiciliari”. Guai per il popolare attore comico. Ma stavolta - almeno per lui - c’è poco da ridere : l’accusa della Procura è pesante : stavolta il sorriso glielo hanno tolto di bocca. l’accusa è pesante: turbativa d’asta e presunti illeciti e favoritismi nelle procedure di riscossione dei tributi. Una vicenda portata alla luce della Guardia di Finanza nei faldoni della quale è finito anche il nome del popolare comico partenopeo che adesso è chiamato a difendersi. La storia è vecchia ed aveva vissuto il suo punto centrale nei mesi scorsi, quando il gip aveva bocciato le ...

“Ai domiciliari”. Guai per il popolare attore comico. Ma stavolta - almeno per lui - c’è poco da ridere : l’accusa della Procura è pesantissima : stavolta il sorriso glielo hanno tolto di bocca. l’accusa è pesante: turbativa d’asta e presunti illeciti e favoritismi nelle procedure di riscossione dei tributi. Una vicenda portata alla luce della Guardia di Finanza nei faldoni della quale è finito anche il nome del popolare comico partenopeo che adesso è chiamato a difendersi. La storia è vecchia ed aveva vissuto il suo punto centrale nei mesi scorsi, quando il gip aveva bocciato le ...

“In carcere”. Guai per il popolare attore comico. Ma stavolta - almeno per lui - c’è poco da ridere : l’accusa della Procura è pesantissima : stavolta il sorriso glielo hanno tolto di bocca. l’accusa è pesante: turbativa d’asta e presunti illeciti e favoritismi nelle procedure di riscossione dei tributi. Una vicenda portata alla luce della Guardia di Finanza nei faldoni della quale è finito anche il nome del popolare comico partenopeo che adesso è chiamato a difendersi. La storia è vecchia ed aveva vissuto il suo punto centrale nei mesi scorsi, quando il gip aveva bocciato le ...

Biagio Izzo - la Procura di Napoli chiede domiciliari al Riesame “per turbativa d’asta” dopo il no del gip : Nuova richiesta di arresti domiciliari per l’attore napoletano Biagio Izzo. Secondo quanto riporta La Repubblica il suo nome è finito nelle carte di un’indagine della Guardia di Finanz. Nei mesi scorsi il gip ha bocciato la richiesta della procura avanzata dal pm Valter Brunetti nei confronti dell’attore e di altri indagati. La decisione è stata, però, impugnata davanti al Tribunale del Riesame procura che torna a chiedere che ...

"Biagio Izzo va arrestato". La richiesta della Procura di Napoli : "Biagio Izzo va arrestato". È questa la richiesta della Procura di Napoli nei confronti del celebre comico. A decidere sarà il tribunale per il riesame il prossimo 23 marzo. Lo riporta il quotidiano il Mattino.Un caso che nasce in un filone collaterale delle indagini legate a due funzionari dell'erario e che ora vede coinvolto Biagio Izzo. In particolare, il nome del popolare attore comico finisce nelle carte di un'inchiesta della ...

Biagio Izzo - mandato d'arresto della Procura. "Indagato per turbativa d'asta - il caso al Riesame" : Leggo. Sarà un braccio di ferro il prossimo 23 marzo dinanzi al Riesame. In ballo c?è una richiesta di arresto a carico di Biagio Izzo, talento della comicità napoletana,...

Biagio Izzo - mandato d'arresto della Procura. L'attore indagato per turbativa d'asta - il caso al Riesame : di Leandro Del Gaudio Leggo . Sarà un braccio di ferro il prossimo 23 marzo dinanzi al Riesame. In ballo c'è una richiesta di arresto a carico di Biagio Izzo , talento della comicità napoletana, volto ...

Tarfusser attacca la gestione della Procura di Bolzano : Bolzano. L'incarico di Cuno Tarfusser come giudice presso la Corte penale internazionale dell'Aja scade domani 11 marzo. Tarfusser vi ha passato gli ultimi nove anni. «Troppo giovane per andare in ...