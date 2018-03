Problemi WhatsApp su Nexus 5X e 6P | ascolto messaggi audio difficoltoso

Problemi notifiche WhatsApp per le chiamate e messaggi vocali : l’ultimo aggiornamento su iPhone risolve? : In queste ore un nuovo aggiornamento WhatsApp giunge con lo scopo di risolvere diversi Problemi: quelli relativi alle mancate notifiche delle chiamate ricevute all'interno dell'applicazione di messaggistica e pure quello che fino a questo momento affliggeva le note vocali registrate dai singoli utenti in chat singole e di gruppo. Direttamente sull'App Store, ci viene segnalato che l'ultimo aggiornamento WhatsApp è quello 2.18.21 e nelle note ...

Problemi notifiche WhatsApp su Asus ZenFone 3 con aggiornamento Oreo : 3 soluzioni utili : Non pochi possessori dell'Asus ZenFone 3 che hanno effettuato l'aggiornamento Oreo in settimana stanno riscontrando seri Problemi di notifiche WhatsApp: queste non arrivano se non con la nota applicazione di messaggistica aperta, il che purtroppo fa perdere notifiche importanti provenienti dai nostri contatti. Quali soluzioni? L'errore è abbastanza comune e in parte giustificabile dopo un corposo update come quello di Android 8.0. Nella ...

Ripresa aggiornamento Huawei P8 Lite 2017 con il B191 : Problemi notifiche WhatsApp ingestibili : Un aggiornamento per il Huawei P8 Lite 2017 è in dirittura d'arrivo sui device italiani. Si tratta del pacchetto B191 che nel mese di dicembre è stato rilasciato per la prima volta in Europa (la nostra redazione lo ha già esaminato in prima battuta) ma che ora comincia a far capolino sull'esemplare lanciato l'anno scorso attraverso le classiche notifiche via OTA. Quali cambiamenti porta con se il nuovo update? Intanto il modello interessato ...

Problemi WhatsApp oggi 31 dicembre : app non connessa e messaggi non inviati : Incredibili Problemi con WhatsApp in questa serata del 31 dicembre caratterizzato dal gran cenone di fine anno 2017. Un vero e proprio down particolarmente sentito visto il momento clou in cui molti sono impegnati nell'invio di messaggi di auguri ad amici e parenti. Cerchiamo di capire nello specifico che cosa sta succedendo. L'applicazione ha smesso di funzionare intorno alle 19:40 di questa sera e risulta per la stragrande maggioranza degli ...