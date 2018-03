Problemi ricezione Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Wind dopo l’aggiornamento | che fare?

optimaitalia

: Problemi ricezione #SamsungGalaxyS7 e #S7Edge Wind dopo l'aggiornamento, che fare? - OptiMagazine : Problemi ricezione #SamsungGalaxyS7 e #S7Edge Wind dopo l'aggiornamento, che fare? - CAMARDELLAGio : @SignorCosa Ah ok. Lessi che x chi aveva l'hd, con problemi di ricezione spesso si poteva seguire sui canali senza hd. Nn è il tuo caso. ?? - enricontri : @floo1989 Non ho capito scusa, tra i tre c'era anche l'Orbi o no? pessima esperienza personale con Netgear in passa… -

(Di martedì 13 marzo 2018) Continua a far molto discutere l'aggiornamento di febbraio riservato aiS7 e S7, sublimatosi nella serie firmware XXU2DRB6. Come già vi avevamo accennato nel weekend, alcuni utenti nel post-upgrade (alcuni la leggono come una semplice coincidenza, altri no) avrebbero preso a lamentare deidianche piuttosto invasivi, che, nel peggiore dei casi, impedirebbe addirittura di effettuare e ricevere chiamate telefoniche a determinate condizioni.Abbiamo aspettato qualche giorno prima di riprendere l'argomento, nella speranza che, qualora si trattasse per davvero di un disturbo legato all'aggiornamento XXU2DRB6, la situazione potesse riassorbirsi da sola, come spesso accade a distanza di qualche tempo dall'installazione. Ad oggi 13 marzo, purtroppo, tutto è rimasto invariato per quanti hanno iniziato a segnalare i disturbi sopra elencati.Vi ...