optimaitalia

: Problemi #PUBG con l'ultimo update, rinviata patch anti cheat - OptiMagazine : Problemi #PUBG con l'ultimo update, rinviata patch anti cheat - zazoomblog : Aggiornamento PUBG il 13 marzo: orario problemi e cosa cambia - #Aggiornamento #marzo: #orario… - zazoomnews : Aggiornamento PUBG il 13 marzo: orario problemi e cosa cambia - #Aggiornamento #marzo: #orario… -

(Di martedì 13 marzo 2018) Un successo sempre più sconfinato quello che interessa, il Battle Royale che ha fatto la propria comparsa già da un bel po' di tempo in early access su Steam prima di arrivare anche su console nell'edizione per Xbox One. I numeri sembrano dare ragione a chi ha voluto credere in un progetto simile, con oltre trenta milioni di utenti che hanno fatto il loro ingresso almeno una volta nel mondo di gioco confezionato dai ragazzi di Bluehole.Ovviamente una cifra tanto considerevole di giocatori non può non nascondere al suo interno un cospicuo numero di mele marce, tutti quei furbetti che approfittano delle “falle” nelle linee di codice diper trarne profitto personale nel corso delle partite. A tal proposito gli addetti ai lavori hanno annunciato la loro voglia di porre un freno alla presenza deier nelle partite, al fine di rendere l'ambiente di gioco amichevole e ...