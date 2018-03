“Prima l’ha decapitata | poi…” Un delitto così atroce da non sembrare vero Vittima lei

caffeinamagazine

: ?????? L'emozione del 1º gol in #SerieATIM è stata doppia per @andrevsilva19, che ieri ha deciso #GenoaMilan con un… - SerieA_TIM : ?????? L'emozione del 1º gol in #SerieATIM è stata doppia per @andrevsilva19, che ieri ha deciso #GenoaMilan con un… - jtv212 : Domani parte la #ViareggioCup della Juventus: oggi @Enrico_Zambruno ha incontrato Bruno Mazzia, protagonista della… - AlfredoPedulla : Prima di decidere se assegnare un rigore in Cagliari-Lazio l'arbitro Guida ha visto un documentario. Poi, Ciro alla Ibra, di tacco -

(Di martedì 13 marzo 2018) Una storia terribile, undrammatico e dalle dinamiche brutali, disgustose. A perdere la vita, uccisa dal suo ex fidanzato, è stata una giovane imprenditrice originaria della città di Odessa, in Ucraina. La ragazza si chiamava Anna Ergieva e aveva ventinove anni. L’uomo, secondo quanto riportato dal tabloid britannico Daily Mail, le avrebbe prima sparato in testa al culmine di una violenta lite e poi l’avrebbe. A far raggelare il sangue nelle vene è anche il motivo del folle gesto: stando a quanto emerso, infatti, lo avrebbe fatto perché lei non voleva fare sesso con lui. Il cadavere decapitato di Anna è stato trovato in una pozza di sangue dai genitori, arrivati a casa sua preoccupati perché lei non rispondeva al telefono. La testa della, invece, è stata ritrovata non lontano da casa: da quanto si apprende, il killer l’avrebbe nascosta ...