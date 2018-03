Premier palestinese lascia Striscia Gaza

Quel governo non s’ha da fare. Chi c'è dietro l'attentato al Premier palestinese : Quel governo non s'ha da fare. Quel primo ministro, fedelissimo del "moderato" Abu Mazen, va eliminato. Gaza non deve passare in mano all'Autorità palestinese. E i "traditori" interni vanno neutralizzati. Perché così vogliono i fornitori di soldi e armi, le Guardie della Rivoluzione iraniana alle dirette dipendenze dell'ayatollah Khamenei e gli Hezbollah libanesi. E se questo significa peggiorare ulteriormente le condizioni ...