Pomigliano | l’appello alla Cassazione per gli operai Fiat pagati per stare a casa

ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 marzo 2018) A settembre del 2016, tutti noi firmatari indirizzammo una lettera aperta ai giudici della Corte d’Appello del Tribunale di Napoli, che stava per emettere una sentenza sul licenziamento di cinquedelladi– rei, secondo l’azienda, di aver messo in scena l’impiccagione di un fantoccio raffigurante l’allora amministratore delegato Sergio Marchionne davanti ai cancelli del centro logistico di Nola. Solo tre giorni prima di quella disperata protesta, si era suicidata l’a cassintegrata delladi Nola Maria Baratto, squarciandosi il ventre con un coltello. Tre mesi prima, Giuseppe De Crescenzo,o delladi Nola in cassa integrazione da cinque anni, si era impiccato nella sua abitazione. I giudici della Corte d’Appello ascoltarono la verità e il dolore racchiusi in quella protesta e rovesciarono la precedente sentenza del giudice del lavoro di Nola, ...