PolimiRUN 2018 | torna la corsa del Politecnico di Milano

(Di martedì 13 marzo 2018) Ci sono buone probabilità che il prossimo 20 maggiosia “invasa” da oltre 12 mila runners che, indossando una maglia verde chiaro come segno distintivo, attraverseranno le strade della capitale meneghina nella terza edizione di, laorganizzata daldi. Una gara competitiva e unaamatoriale di 10 km, che inizierà dal Campus Bovisa La Masa e terminerà in Piazza Leonardo da Vinci, proprio di fronte alla sede centrale dell’Ateneo. E per il secondo anno consecutivorinnova la sua partnership con adidas runners, la community del brand dedicata al mondo running. Presente nelle maggiori città d’Europa e nata per supportare ed unire i runners di tutto il mondo, la community adidas runners è aperta chiunque desideri correre ed allenarsi in gruppo, per migliorare i propri risultati e community offre un team di coch professionisti ...