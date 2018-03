Playoff Cantù? Sodini nega ma fissa la quota | «30 punti»

Basket - 19a giornata Serie A 2018 : Trento batte Cantù in rimonta nell’anticipo e si porta a ridosso della zona Playoff : Seconda vittoria consecutiva in campionato e terza con quella settimana in Eurocup per la Dolomiti Energia Trentino, che nell’anticipo della 19esima giornata della Serie A ha trionfato contro la Red October Cantù per 87-76. Una partita fondamentale per i trentini per risalire la classifica e agganciare proprio i lombardi a ridosso della zona playoff. Una partita dai due volti. Nella prima metà è stata Cantù a tenere a lungo il pallino del ...