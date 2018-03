Piccole eccellenze calabresi e strategie aziendali internazionali

Blastingnews

: #Tour #Sardegna 8 giorni con guida La natura selvaggia, le antiche testimonianze culturali, il ricco patrimonio fo… - MARRASVIAGGI : #Tour #Sardegna 8 giorni con guida La natura selvaggia, le antiche testimonianze culturali, il ricco patrimonio fo… - PremierPaperCM : RT @MacDuePackaging: Interessante il servizio del 24/02 sulle grandi aziende italiane che operano nel settore del #packaging ancor più inte… - MacDuePackaging : Interessante il servizio del 24/02 sulle grandi aziende italiane che operano nel settore del #packaging ancor più i… -

(Di martedì 13 marzo 2018) Si è svolto il 10 marzo 2018 il Forum “Calabria ,un mondo in equilibrio parallelo?” sullee la gestione aziendale internazionale, che ha visto leterritoriali a confronto. L'evento è stato coordinato da Lenin Montesanto, direttore di “Otto torri sullo Ionio”, associazione organizzatrice della manifestazione, insieme al Museo della liquirizia Giorgio Amarelli e a Slow food Pollino, Arberia, Sibaritide Crotone. L'incontro si è svolto all'interno dell'Auditorium Alessandro Amarelli ed è stato rivolto ai giovani studenti americani dell'Arcadia University, al fine di mostrare come lerealtà regionali riescano ad esportare nel resto del mondo e di far comprendere quali siano i budget economici che ruotano all'interno di queste aziende....