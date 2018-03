Petrolio : Ciambetti (Veneto) - sblocco Consiglio di Stato per ricerche lascia perplessi : Venezia, 13 mar. (AdnKronos) – ‘Eravamo stati facili profeti e del resto la lobby petrolifera è una potenza. lascia una sensazione amara la notizia del pronunciamento negativo del Consiglio di Stato sui ricorsi di Abruzzo e Puglia che avevano chiesto l’annullamento del parere di compatibilità ambientale rilasciato dal Ministero per l’Ambiente sulle ricerche petrolifere in Adriatico”. Roberto Ciambetti, presidente ...