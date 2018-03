Perché siamo dipendenti dallo smartphone?

"Se lo fanno i maschi - Perché non possiamo farlo anche noi? Così sono diventata la prima wrestler italiana" : "Se lo fanno i maschi, perché non possiamo farlo anche noi?". Se lo chiedeva sempre da piccola Adele Bernocchi, 37 anni – prima donna a diventare un'atleta di wrestling in Italia – mentre sullo schermo scorrevano i titoli di coda e i suoi occhi restavano per ore incollati alla tv. Guardava i wrestler americani lottare sul ring, e alla mamma, che come lei non perdeva mai un incontro, diceva di avere già le idee chiare ...

Fabio Fulco/ Chi è? L’ex fidanzato di Cristina Chiabotto : ecco perchè ci siamo lasciati (Verissimo) : L’attore Fabio Fulco, dopo la fine della storia d’amore con la Chiabotto, ritorna in televisione per raccontarsi nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 07:04:00 GMT)

FUNERALI ALESSIA E MARTINA/ Se la mamma ha perdonato chi le ha uccise - Perché non possiamo farlo noi? : Si sono svolti ieri a Latina i FUNERALI di ALESSIA e MARTINA, le due bimbe uccise dal padre, poi suicidatosi. Il prete ha invitato al perdono ma è stato criticato. MAURO LEONARDI(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 06:08:00 GMT)

Giovanni Nuti - «marito» di Alda Merini - ci spiega Perché «siamo fatti per l’Infinito» : «La poesia per musicarla bisogna viverla», dice Giovanni Nuti. Al telefono, la voce sussurrata, parliamo della sua “vita in versi”. Come altro puoi definire l’esistenza di un artista che a 10 anni già musicava al pianoforte le poesie del Pascoli imparate a scuola? Nuti da giovanissimo ha costruito spartiti attorno ai versicoli di Garcia Lorca e a 30 anni, cantautore raffinato e già apprezzato da Roberto Vecchioni, Lucio Dalla e Mango, fa ...

Papa : non piangiamoci addosso. Apprezziamoci Perché siamo amati : Roma – Papa: nostro tempo caratterizzato da incertezza e fragilità Roma – Domani, Famiglia Cristiana, pubblicherà in esclusiva la prefazione di Papa Francesco, scritta in... L'articolo Papa: non piangiamoci addosso. Apprezziamoci perché siamo amati proviene da Roma Daily News.

M5s - folla per Di Maio nella sua Pomigliano. “Vinto Perché non siamo né di destra né di sinistra - che non esistono più” : Piazza gremita a Pomigliano d’Arco per l’arrivo di Luigi Di Maio, che ha deciso di festeggiare in casa il risultato del M5s alle elezioni politiche. Davanti ai concittadini raccolti in piazza Leone, Di Maio ha detto: “Stanno cercando o ad avvicinarci alla sinistra, altri alla destra. Ma se abbiamo vinto è proprio perché non apparteniamo a categorie che non esistono più: non siamo né di destra né di sinistra” L'articolo ...

Perché tutto quello che pensiamo di sapere sulla Corea del Nord non è corretto - : La Corea del Nord sotto la guida di Kim Jong-un è pronta a perseguire una politica per i propri interessi, senza sentirsi in obbligo verso alcuna potenza mondiale. I frutti della distruzione Secondo ...

Ma Perché la Bonino ha fatto flop? 8 domande che ci siamo fatti dopo il voto : 1) Silvio Berlusconi doveva essere l’«argine al populismo» di Matteo Salvini. Com’è finita? È finita che la Lega, raggiungendo quasi il 18 per cento, ha preso più di Forza Italia. «Berlusconi sei scaduto», gli ha gridato al seggio domenica una Femen semisvestita. Alla fine ha avuto ragione lei. A guardare i numeri di cinque anni fa, è un trionfo per i leghisti: il partito di Salvini nel 2013 si era fermato al 4,1 per cento. Adesso governa la ...

CARLO LUCARELLI DA CATTELAN/ Raccontare una cosa avvenuta oggi è più difficile - Perché ci siamo dentro (EPCC) : CARLO LUCARELLI, ospite questa sera a E poi c’è CATTELAN, ha pubblicato il suo ultimo libro Amok – Le stragi dell’odio frutto della collaborazione con il criminologo Massimo Picozzi.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 11:02:00 GMT)

Florina - scomparsa da 2 anni. La mamma : "Siamo poveri e romeni - ecco Perché non la cercano" : VENEZIA - «Sento che mia figlia è ancora viva, prigioniera di chissà chi». A palesare quello che secondo lei non è solo un inquietante dubbio è la 47enne Nela...

JESSICA FAORO - BOLDRINI CONTESTATA AI FUNERALI/ Milano - ultime notizie : "Non c'è Perché non siamo africani" : JESSICA FAORO, tensione ai FUNERALI a Milano. Le ultime notizie: la madre insulta l'ex fidanzato, poi sviene. Ultimo saluto alla ragazza uccisa a coltellate dal tranviere Alessandro Garlasch(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 18:54:00 GMT)

Jessica - Boldrini contestata ai funerali : Non è qui Perché non siamo africani : "Dov'è il sindaco? Dov'è la Boldrini?". All'uscita del feretro bianco alcune donne presenti hanno chiesto "l'ergastolo, anzi la pena di morte" per Alessandro Garlaschi, il tranviere accusato di aver ammazzato Jessica. Non solo. Hanno pure protestato contro la presenza di Pierfrancesco Majorino, assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano. "Deve vergognarsi, viene qui a ...

Khedira lancia una frecciatina al Napoli : “Scudetto? Ecco perchè siamo più forti”. E sul futuro… : Sami Khedira difficilmente si concede ai microfoni dei giornalisti ma quando parla non è mai banale. Il centrocampista tedesco della Juventus, a margine di un evento Porsche, ha fatto un punto sulla lotta scudetto con il Napoli lanciando una frecciatina ai partenopei: “Scudetto? Noi siamo più forti. È un testa a testa tra noi e loro, il campionato non è mai stato così eccitante. Per ora hanno un punto in più, ma noi abbiamo una squadra ...

"The Shape of Water" ci piace Perché ci fa credere di essere meglio di quel che siamo : E proprio no, non siamo neppure lontanamente il professore sovietico che per tenerezza e amore della scienza tradisce la madre patria e sfida un poliziotto-pistolero , maschilista , astioso , ...