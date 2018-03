Perché le famiglie italiane sono sempre più povere

L'ambasciatore a Mattarella : Perché non ha ricevuto le famiglie delle vittime delle foibe? : "Presidente Mattarella, Perché il Giorno del Ricordo non ha accolto al Quirinale le famiglie delle vittime delle foibe?": a formulare una domanda che scuote le coscienze è l'ambasciatore a.r. Gianfranco Giorgolo, in una lettera al quotidiano romano Il Tempo."Nel Giorno del Ricordo, il 10 febbraio - scrive l'ambasciatore rivolgendosi al Capo dello Stato - le porte del Quirinale, aperte in precedenza dai ...

Scuola - Perché i partiti non dicono nulla sull'odioso contributo volontario-obbligatorio pagato dalle famiglie : Le casse delle scuole sono vuote. Quasi incredibile a dirsi se dovessero solo far fede le fluviali dichiarazioni ottimistiche, se non trionfalistiche, di Matteo Renzi sui miliardi che invece la Scuola pubblica avrebbe avuto in questi anni. Ma le parole e i fatti spesso non coincidono o si dividono, seguono strade diverse. Come sempre la verità sta nel dettaglio e in questo caso è un dettaglio ben conosciuto dalle famiglie, forse ...

Striscia la notizia - Ribera : sessanta famiglie da sei anni senza casa Perché a rischio crollo : Striscia la notizia, Ribera: sessanta famiglie da sei anni senza casa perché a rischio crollo Stefania Petyx e il bassotto sono stati in provincia di Agrigento per cercare di sbloccare la situazione Continua a leggere L'articolo Striscia la notizia, Ribera: sessanta famiglie da sei anni senza casa perché a rischio crollo sembra essere il primo su NewsGo.

Ecco Perché l’elettricità sarà più cara soprattutto per le famiglie : Siccità e dighe vuote, opere bloccate dai no dei comitati Nimby, incentivi alla grande industria ma soprattutto l’aumento del metano fra le cause dei rialzi. Gli accantonamenti non usati...