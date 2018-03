Perché le email potrebbero sopravvivere a tutte le app di messaggistica

agi

: RT @Agenzia_Italia: Perché l'email è destinata a sopravvivere a tutte le app di messaggistica - misiagentiles : RT @Agenzia_Italia: Perché l'email è destinata a sopravvivere a tutte le app di messaggistica - Agenzia_Italia : Perché l'email è destinata a sopravvivere a tutte le app di messaggistica - SamRaccosta : RT @righimarco: Cara @valeriafedeli ma perché vuoi tanto male ai ricercatori precari? -

(Di martedì 13 marzo 2018) “È una cosa da computer, come una lettera elettronica”. Poche parole con le quali Lenny Leonard cercava di spiegare a Homer Simpson che cosa fosse una. Era il dicembre del 2000, il fortunato cartone animato ambientato a Springfield dedicava una puntata al computer, e in giro non esisteva quasi nulla – parliamo di tecnologia - di quanto oggi ci sembra scontato. Niente Whatsapp, zero social network, e sul lavoro scordiamoci Skype e Slack. Microsoft aveva appena rilasciato Millennium, l’erede del sistema operativo Windows ‘98. C’era quasi soltanto l’. Quasi vent’anni più tardi, il funerale della posta elettronica non è ancora stato celebrato e l’non pare neppure “a rischio estinzione”. Lo scrive Quartz, secondo cui “rimane una forza dominante nel mondo, nonostante la ...