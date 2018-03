Per non dimenticare

Non essere cattivo - Stasera su Rai Movie : ecco Perché è un film da vedere : Cinque buoni motivi per non perdere il film di Claudio Caligari, con Luca Marinelli e Alessandro Borghi, in onda oggi in prima serata su Rai Movie.

Fiorentina : Pezzella non si capacita Per la morte di Astori - : Poco più di una settimana fa il mondo del calcio, e non solo, piangeva il difensore centrale della Fiorentina Davide Astori, morto in albergo a Udine per un arresto cardio circolatorio. Da allora la Fiorentina è scesa nuovamente in ...

Vettel vuol dire fiducia. SPeriamo non bluffi : A tal proposito interessante anche quanto ha detto a Sport Bild Leggilo su Gazzetta.it Eccolo qui: Sebastian, dopo due settimane di test invernali, è tempo di rifare le valigie, destinazione ...

Non si sevizia un paPerino - di Lucio Fulci : ... c'è chi ha scomodato Il demonio di Brunello Rondi, e non a caso, di un film come Non si sevizia un paperino , per il quale Fulci prende spunto nientemeno che da un fatto di cronaca avvenuto a ...

JUVENTUS - ALLEGRI/ “Quota scudetto a 100 punti - non dobbiamo mollare l'osso Perché il Napoli..." : JUVENTUS, parla ALLEGRI: “Quota scudetto a 100 punti, il Napoli non mollerà”. Il tecnico bianconero ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani sera con l’Atalanta(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 16:18:00 GMT)

Il pomodoro : ottimo alleato contro l’iPertensione e non solo : Il pomodoro è un ortaggio ricco di molecole bioattive, di vitamine e di potassio utili sia per una buona funzionalità dei muscoli che per il sistema immunitario. Ha un elevato contenuto di acqua, pochi zuccheri, una discreta quantità di vitamina C e tanto potassio che, è aiuta a mantenere nei giusti limiti la pressione arteriosa e, quindi, contribuisce a tenere lontani malattie varie, tumori ed allergie. Secondo una ricerca scientifica della ...

GasPerini : 'L'Atalanta non si scansa - Gomez salta la Juventus' : L' Atalanta si appresta a recuperare domani a Torino la settima di ritorno con la Juve e il suo allenatore non vuol sentir parlare di pressioni esterne: 'Capisco l'esigenza di tenere il campionato ...

Bufera sull'annuncio del fast-food Burgez : "Assumiamo filippine Perché le italiane non hanno voglia di lavorare" : Le italiane non hanno voglia di lavorare e dovrebbero darsi una mossa: è questo, in sintesi, il messaggio lanciato da un annuncio di lavoro comparso sulla pagina di Burgez, hamburgeria che conta tre punti vendita in quel di Milano. Il Burgez di via Savona cerca una cassiera, ma preferibilmente filippina perché, si sa, le lavoratrici italiane sono svogliate e difficili da gestire."Se ci chiedete perché la maggior parte delle ...

Napoli - Sarri : "Perso così poche volte che non siamo abituati a dover reagire" : "Abbiamo perso così poche volte che non siamo abituati a dover reagire". Maurizio Sarri ha commentato con il sorriso dopo Inter-Napoli il dato che gli è stato sottoposto di una squadra, quella azzurra,...

Esce Per una passeggiata - non torna più a casa : scomparsa Carmela De Rosa : Carmela De Rosa, 49enne di Giugliano (Napoli), è scomparsa da Sessa Aurunca (Caserta) lo scorso venerdì 9 marzo. Del caso si sta occupando anche "Chi l'ha visto?"...