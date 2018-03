: #Pensioni, giovani rischiano povertà - CybFeed : #Pensioni, giovani rischiano povertà - NotizieIN : Pensioni, giovani rischiano povertà - andreoneth : Allarme pensioni: giovani d’oggi a rischio povertà entro il 2050 -

L'occupazione è in aumento, anche tra gli under 35, ma iche stanno entrando in questi anni nel mondo del lavorodi andare inquando andranno in pensione. Secondo un focus Censis Confcooperative sono 5,7 milioni i lavoratori che potrebbero alimentare le fila dei poveri in Italia entro il 2050, se la tendenza del mercato del lavoro non sarà invertita.In gioco il futuro dei:"Una bomba sociale da disinnescare,il rischio di perdere un'intera generazione" così Gardini,presidente Confcooperative(Di martedì 13 marzo 2018)