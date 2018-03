Pensioni anticipate e APE social | scadenza al 31 marzo per l' invio delle domande

Ultime Pensioni anticipate 2018 : novità uscita quota 100 - arriva proposta Lega Video : arriva la proposta della Lega di Matteo Salvini sulle #pensioni anticipate 2018 a #quota 100 e a quota 41 e sull'abolizione della riforma delle pensioni di Elsa Fornero. In settimana, secondo quanto riporta Repubblica di oggi, 11 marzo 2018, il Carroccio pubblichera' le linee guida da condividere con i partiti alleati. Il primo obiettivo è quello di assicurare pensioni anticipate con il sistema delle quote di uscita al ribasso in modo da ...

Ultime Pensioni anticipate 2018 : novità uscita quota 100 - arriva proposta Lega : arriva la proposta della Lega di Matteo Salvini sulle pensioni anticipate 2018 a quota 100 e a quota 41 e sull'abolizione della riforma delle pensioni di Elsa Fornero. In settimana, secondo quanto riporta Repubblica di oggi, 11 marzo 2018, il Carroccio pubblicherà le linee guida da condividere con i partiti alleati. Il primo obiettivo è quello di assicurare pensioni anticipate con il sistema delle quote di uscita al ribasso in modo da arginare ...

‘Pensioni anticipate per 100mila - governo accelera’ - novità da Palazzo Chigi : Mentre continua il confronto politico-elettorale tra i partiti anche sulla riforma pensioni in vista delle elezioni politiche del 4 marzo prossimo, da Palazzo Chigi sottolineano l’importanza dell’Anticipo pensionistico volontario rivendicando i meriti del governo Renzi prima e del governo Gentiloni poi. Sono più di 1.300 le domande presentare a 24 ore dall’attivazione dell’Ape volontario rivolto ai lavoratori over 63 con almeno 20 anni di ...

Ultime Pensioni anticipate 2018 : quanto costa uscita per nati dal 1953 al 1955? Video : quanto costa andare in #pensione anticipata con uscita Ape, ovvero l'anticipo pensionistico volontario a partire dai 63 anni? Uno studio condotto dall'Istituto specializzato Progetica sul costo del prestito pensionistico per le #pensioni anticipate mostra, con varie simulazioni, qual è il costo in termini di assegno di pensione per usufruire dell'uscita anticipata. Infatti, Progetica ha svolto vari calcoli prendendo in esame le #pensioni ...

Pensioni - ultime info ad oggi 11 febbraio su anticipate - elezioni e dati choc Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 11 febbraio 2018 vedono arrivare nuovi dati sui pensionati che ricevono un assegno da oltre 37 anni. Secondo quanto riportato recentemente dall'Osservatorio dell'Inps, si tratterebbe di quasi 500mila persone. Nel frattempo prosegue la campagna elettorale, che vede protagonista ancora una volta la possibile cancellazione o modifica della Legge Fornero. Tra le proposte avanzate la pensione anticipata ...

Pensioni - ultimissime novità oggi 10/02 su idee elettorali - anticipate e RITA Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 10 febbraio 2018 vedono rilanciare nuovi interventi di flessibilita' previdenziale da tutti i principali contendenti politici. Il PD ribadisce la necessita' di prore nella direzione gia' intrapresa, ad esempio rendendo strutturale l'APE o prorogando l'opzione donna [Video] con le risorse gia' stanziate e non utilizzate. Forza Italia ribadisce invece i propri obiettivi sulle Pensioni minime e sugli sgravi ...

Pensioni anticipate - ultim'ora al 9 febbraio sulla RITA : nuovi chiarimenti Covip Video : Arrivano importanti aggiornamenti in merito alla possibilita' di ottenere un anticipo Pensionistico [Video] tramite i fondi pensione ed in particolare attraverso il nuovo istituto della #RITA. La sigla sta per Rendita Integrativa Temporanea Anticipata ed indica un'opzione attraverso la quale il lavoratore può chiedere il riscatto di una parte o della totalita' del proprio montante accumulato nella previdenza integrativa. A tale proposito, la ...

Pensioni 2018 - info e notizie ad oggi 9/02 su flessibilità - over 55 e anticipate Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 9 febbraio 2018 vedono arrivare nuove richieste da parte della CUPLA in merito al welfare ed agli assegni dei lavoratori autonomi. Dalla BCE si sottolinea invece la crescita dei lavoratori over 55enni [Video] all'interno dell'Eurozona, dovuta alla stretta sui criteri utili per ottenere la quiescenza. La Lega riprende i dati forniti dall'Istat in merito alla crisi delle nascite in Italia, evidenziando la ...

Pensioni - ultime novità ad oggi 8 febbraio su anticipate - AdV e spending review Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 8 febbraio 2018 vedono arrivare nuovi dettagli di approfondimenti in merito alle proposte elettorali dei vari partiti. Dal M5S si punta alla spending review per sostenere la riforma del welfare e la flessibilita' previdenziale [Video]. La Lega sottolinea ancora una volta la necessita' di cancellare la legge Fornero e di intervenire sul mondo del lavoro per favorire il turn over e permettere ai giovani di ...

Pensioni - ultimissime ad oggi 7/02 su anticipate - Q41-100 e APE volontaria Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni e sul welfare ad oggi 7 febbraio 2018 vedono nuove prese di posizione in merito alle proposte di abolizione della legge Fornero [Video] ed all'avvio della quota 41-100 in arrivo dalla Lega. Nel frattempo si continua a discutere anche di proroga dell'opzione donna, dopo le ultime promesse elettorali rilanciate sulla questione. Per quanto riguarda le misure gia' approvate, arrivano invece nuove stime di costo in ...

Pensioni 2018 - ultime news al 5/02 su anticipate - opzione donna e legge Fornero Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 5 febbraio 2018 vedono prore la discussione sul tema dell'adeguamento all'aspettativa di vita, con le richieste dell'ACLI di ristabilire un principio universalistico all'eta' di uscita dal lavoro. Nel frattempo prosegue la dialettica elettorale, con l'emergere di una nuova proposta legata all'opzione donna [Video] da parte del Partito Democratico. L'altro tema caldo resta la possibile modifica o ...

Pensioni - ultimissime ad oggi 4/02 su precoci - anticipate e programmi elettorali Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 4 febbraio vedono arrivare importanti conferme sui lavori gravosi e sui pagamenti delle Pensioni anticipate [Video] per i lavoratori precoci che hanno fatto domanda di accesso all'Inps tramite la Quota 41. Nel frattempo il dibattito elettorale vede pubblicare il programma completo del Partito Democratico, all'interno del quale vengono specificate anche le nuove proposte sulla previdenza. Dal CODS si ...

Pensioni anticipate - le news al 3/02 su lavori gravosi - AdV - cumulo e Fornero Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 3 febbraio 2018 vedono prore lo scontro elettorale sulla previdenza e sul reddito di cittadinanza. Intanto dal Governo arriva finalmente un importante aggiornamento sui lavori gravosi e sull'adeguamento all'aspettativa di vita [Video], mentre i tecnici continuano a puntare il dito contro i costi che rebbero alla cancellazione della legge Fornero. Vediamo insieme tutti i dettagli al riguardo nel nostro ...

Pensioni - ultime news oggi 1/02 su anticipate - Q41 e proposte elettorali Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 1 febbraio 2018 vedono in arrivo nuove dichiarazioni dal dibattito elettorale. I partiti continuano a scontrarsi sulla previdenza e sulle ipotesi di correzione della legge Fornero [Video] per dare maggiore flessibilita' al sistema. Tra le misure oggetto delle nuove dichiarazioni troviamo la quota 41 per tutti e la necessita' di modificare il meccanismo di adeguamento automatico all'aspettativa di vita. ...