Pensione | dal 2019 5 mesi in più anche per gli esodati

Barbara Bouchet - dalle molestie alla Pensione : 'Ecco con quanto vivo' Video : Le sue curve hanno fatto girare la testa ad un’intera generazione. Barbara Bouchet [Video] è stata un’icona sexy del cinema italiano e non solo e con Edwige Fenech, Nadia Cassini, Gloria Guida ed Anna Maria Rizzoli è stata tra le protagoniste di una serie di film trash con Lino Banfi ed Alvaro Vitali. L’attrice settantatreenne ha rilasciato una lunga intervista al settimanale nella quale si è soffermata sul suo rapporto con il figlio, della ...

Pensione Anticipata - come funziona l’Ape aziendale : La Circolare Inps n. 28/2018 sulle istruzioni operative per l’Ape volontaria contiene anche le indicazioni sull’Ape aziendale, definita come “incremento del montante contributivo individuale”. Ecco come funziona l’Ape aziendale e come è possibile richiederla. Cos’è l’Ape aziendale L’Ape aziendale prevede un accordo tra il datore di lavoro e il dipendente che richiede l’anticipo pensionistico, ...

Beni confiscati - Saguto al Csm : “Sto male. Mandatemi in Pensione”. Così eviterebbe di essere cacciata dalla magistratura : Ha chiesto di andare in pensione per motivi di salute. In questo modo eviderebbe di essere rimossa dalla magistratura. E potrebbe recuperare la parte dello stipendio che le è stato tagliato dopo che è finita sotto inchiesta. È questa l’istanza avanzata al Csm da Silvana Saguto, l’ex presidente della Misure di prevenzione del tribunale di Palermo, sotto processo a Caltanissetta per corruzione e abuso d’ufficio. L’ex zarina dei Beni ...

Pensione a 67 anni - firmato il decreto che salva i 15 lavori gravosi dall'aumento dell'età : 'firmato da Giuliano Poletti il decreto che esenta 15 professioni gravose da adeguamento età pensionabile a speranza di vita. Il sistema pensionistico non va scardinato. Vanno protette le fasce più ...

In Pensione a 67 anni dal 2019? Firmato il decreto che «salva» i 15 lavori gravosi : Dai muratori alle maestre d’asilo, potranno uscire cinque mesi prima, anche in caso di altri aumenti. Formalizzata la decisione presa nei mesi scorsi. Il premier Gentiloni: «Il sistema non va scardinato ma vanno protette le fasce più esposte della società»

Poliziotto rientra dalla Pensione per aiutare i colleghi nel blitz : Un Poliziotto che non poteva permettere i suoi colleghi si trovassero in difficoltà. Doveva esserci. Un'inchiesta durata diversi anni, portata avanti con dedizione e spirito di servizio fino alla pensione. Poi, però, quando nella notte tra il 17 e il 18 gennaio la polizia di Prato ha arrestato i componenti della mafia cinese, lui voleva esserci. Alessandro Savoi, ex commissario della squadra mobile, da qualche anno è in pensione dopo una ...

IPhone X in Pensione : dall'autunno non sarà più venduto? : Come tutti sapranno, l'IPhone X è stato presentato dalla Apple per festeggiare i dieci anni di successo dello smartphone che in questo arco di tempo ha letteralmente rivoluzionato il mondo dei cellulari. Le aspettative erano alte, forse troppo. Lo smartphone, però, sta registrando vendite molto inferiori rispetto a quanto fosse atteso. Proprio per questa ragione, la società potrebbe togliere dal mercato l'ultimo top di gamma Apple già in autunno ...

Ultime Pensione anticipata 2018-2050 : età uscita - verifica dalla data di nascita Video : Con l'adeguamento delle eta' di uscita per le #Pensioni tra meno di un anno, dal 1° gennaio 2019, si modificheranno i requisiti anagrafici e i contributi necessari per maturare la #pensione anticipata, oltre alle pensioni di vecchiaia. Tuttavia, è importante prestare attenzione gia' alle modifiche intervenute nel 2018: infatti, le donne del settore privato dipendenti e autonome hanno visto incrementarsi, rispettivamente, di un anno e di sei ...

Di Maio a Tgcom24 : "De Benedetti? Scandalo Si vada in Pensione dopo 41 anni di lavoro " : Il candidato premier di M5s risponde alle domande del direttore Paolo Liguori: "La disoccupazione giovanile c'era e c'è ancora. Gentiloni non ha meriti sulla ripresa, ringrazi gli imprenditori". E sull'euro: "E' tempo di modificare le regole attorno all'euro, non di uscire dall'euro".

