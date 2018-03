Pensi di essere disorganizzato? Ti sembra sempre di avere dimenticato qualcosa? Ecco il

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 – Meo Sacchetti : “È un momento importante per l’Italia. Se Pensiamo di essere già arrivati non abbiamo capito niente” : È un Meo Sacchetti soddisfatto ma che mantiene i piedi per terra, quello che ha commentato la vittoria dell’Italia contro l’Olanda. Una partita che gli azzurri hanno controllato, pur con qualcosa da rivedere. “I bassi ci sono stati. abbiamo pagato qualcosa fisicamente, soprattutto sui rimbalzi nel primo tempo“, ha commentato il coach ai microfoni di Sky Sport. “Loro ci hanno concesso molto, avevamo dei buoni tiri e ...

Cassazione : il saluto romano può essere una "libera manifestazione del Pensiero" : La Suprema Corte , con una sentenza che sta facendo molto discutere, proprio alla luce degli ultimi avvenimenti di cronaca e della campagna elettorale in corso, ha stabilito che il cosiddetto "saluto ...

"Le loot box in Rainbow Six Siege? Non Pensiamo assolutamente di essere avidi" : In un certo senso l'attuale dibattito riguardante le loot box sembra esaurirsi a una questione che non mette di certo d'accordo tutti i giocatori: esistono loot box "buone" e loot box "cattive" o l'intero meccanismo legato alle casse premio va completamente eliminato?Publisher e software house vedono le loot box come un fondamentale mezzo per ottenere delle entrate ricorrenti ma le critiche di questi tempi sono spesso inevitabili. Con l'evento ...

Pensiero del giorno – Essere portatori di Gioia : “Cercate grandi missioni; assumetevi quella di Essere portatori di Gioia e il vostro scopo sarà raggiunto”. Queste parole sono state riportate dalla scrittrice francese Anne... L'articolo Pensiero del giorno – Essere portatori di Gioia su Roma Daily News.

Beni confiscati - Saguto al Csm : “Sto male. Mandatemi in Pensione”. Così eviterebbe di essere cacciata dalla magistratura : Ha chiesto di andare in pensione per motivi di salute. In questo modo eviderebbe di essere rimossa dalla magistratura. E potrebbe recuperare la parte dello stipendio che le è stato tagliato dopo che è finita sotto inchiesta. È questa l’istanza avanzata al Csm da Silvana Saguto, l’ex presidente della Misure di prevenzione del tribunale di Palermo, sotto processo a Caltanissetta per corruzione e abuso d’ufficio. L’ex zarina dei Beni ...

Pensioni 2018 : Quota 100 - la Fornero potrebbe non essere abrogata; parla Salvini Video : Possibile dietrofront del segretario federale della Lega, #Matteo Salvini, per quanto riguarda la situazione sull'attuale sistema previdenziale italiano. Lo stesso leader del Carroccio, infatti, nell'attuale fase di campagna elettorale ha annunciato l'abolizione definitiva della precedente Riforma Fornero [Video]e l'introduzione di un meccanismo di uscita più flessibile. Salvini segue l'ipotesi di Berlusconi Secondo quanto annunciato dalla ...

Promesse elettorali - Gentiloni : “Non scardinare Pensioni e fisco. Il calo del debito dev’essere obiettivo principale” : “Non è tempo di scardinare i pilastri del nostro sistema, da quello pensionistico a quello fiscale. Non è tempo di cicale ma è il tempo della competenza, della serietà”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, durante l’inaugurazione dell’anno dell’università Luiss di Roma. Chiaro il riferimento alle tante Promesse elettorali delle ultime settimane, tra cui la flat tax e l’abolizione della legge Fornero, che ...

Lega - sequestro conti Bossi : i giudici può essere congelato solo un quinto della Pensione da europarlamentare : I soldi sequestrati a Umberto Bossi dal tribunale di Genova vanno restituiti, tranne per un quinto della pensione da europarlamentare. Lo hanno deciso i giudici del tribunale dopo la richiesta dell’avvocato Domenico Mariani che assiste l’ex Senatur. I magistrati avevano iniziato a congelare i conti di Bossi, dell’ex tesoriere della Lega Francesco Belsito e dei tre ex revisori contabili dopo la sentenza di condanna per la maxi truffa ai ...

RIFORMA PensiONI/ Meloni : il sistema Pensionistico deve essere uguale per tutti (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Meloni: il sistema PENSIONIstico deve essere uguale per tutti. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 12 gennaio(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 17:54:00 GMT)

Sicilia - Musumeci contro Micciché sugli stipendi d’oro : “I comPensi già dignitosi non devono essere aumentati” : Non è d’accordo con la restaurazione annunciata dall’alleato Gianfranco Miccichè. E lo dice il giorno dopo le dimissioni di Vincenzo Figuccia da assessore all’Energia. È un po’ più ampia del previsto la spaccatura in seno alla nuova maggioranza che dovrà governare la Regione Siciliana se il neogovernatore Nello Musumeci smentisce senza mezzi termini la linea del presidente dell’Ars. “Noi che rappresentiamo le ...