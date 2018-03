Pedofilia in rete | così gli utenti possono aiutare Europol nelle indagini

Alassio - prete condannato per Pedofilia in via definitiva. Ma tribunale ecclesiastico lo assolve : “Innocente - celebri messa” : Per la giustizia ordinaria è colpevole oltre ogni ragionevole dubbio e per questo ha già scontato 7 anni e 8 mesi di carcere. Per il tribunale ecclesiastico “deve essere completamente riabilitato in quanto non consta che abbia commesso i delitti a lui ascritti”. Così don Luciano Massaferro, sacerdote di Alassio condannato in via definitiva per pedofilia, potrà tornare a celebrare messa. È quanto ha stabilito la sentenza del tribunale ...

Il prete espulso dalla Chiesa per Pedofilia - ucciso in Colombia Video : Dino Cinel era originario di Rossano, nel Veneto, da cui da tempo si era allontanato per compiere la sua missione altrove. Aveva alle spalle una grande carriera come sacerdote. Insegnò negli Stati Uniti, a New York e a San Francisco, e raggiunse una certa notorieta' nel 1984, dopo la pubblicazione del suo libro Dall'Italia a San Francisco, che gli valse il premio Merle Curti Social History Award. Tenne tutto sotto controllo fino agli anni ...

Il prete espulso dalla Chiesa per Pedofilia - ucciso in Colombia : Dino Cinel era originario di Rossano, nel Veneto, da cui da tempo si era allontanato per compiere la sua missione altrove. Aveva alle spalle una grande carriera come sacerdote. Insegnò negli Stati Uniti, a New York e a San Francisco, e raggiunse una certa notorietà nel 1984, dopo la pubblicazione del suo libro Dall'Italia a San Francisco, che gli valse il premio Merle Curti Social History Award. Tenne tutto sotto controllo fino agli anni ...

Ucciso don Dino - ex prete indagato per Pedofilia : arrestato il suo giovane amante : E' stato Ucciso dal compagno diciottenne che, secondo una prima ricostruzione, non accettava l’idea di esser stato lasciato. Venerdì a Medellin in Colombia è stato assassinato Dino Cinel, 76anni, ex prete di...

Vittima di Pedofilia denuncia prete : la Curia archivia il caso : "Non si ravvisano elementi tali da giustificare l'apertura di un procedimento canonico" nei confronti di un prete sul quale pesano le accuse della sua Vittima. Questa la motivazione che ha portato la Curia di Napoli ha chiudere il caso dopo una prima indagine.Ma le accuse mosse a don Silverio, sacerdote di una parrocchia di Ponticelli, da un uomo nel 2014 riguardano episodi di abusi e molestie. ...

Napoli - vittima di Pedofilia denuncia prete : diceva che il mio seme lo curava | La Curia : niente processo : Napoli, vittima di pedofilia denuncia prete: diceva che il mio seme lo curava | La Curia: niente processo Dopo una prima indagine il caso è stato chiuso. Il sacerdote è stato mandato in una località segreta, la vittima screditata. Ma ora sono emerse nuove vittime che forse testimonieranno a ottobre nella causa civile Continua a […] L'articolo Napoli, vittima di pedofilia denuncia prete: diceva che il mio seme lo curava | La Curia: ...

Napoli - vittima di Pedofilia denuncia prete - Ma la Curia : niente processo : "Mi ha violentato quando avevo 13 anni. Diceva che il mio seme lo aiutava a stare meglio, a curarsi. Solo a 16 anni mi sono sottratto a questo dominio". E' la terribile denuncia di chi nel 2014, a ...

Napoli - vittima di Pedofilia denuncia prete : diceva che il mio seme lo curava | La Curia : niente processo : Dopo una prima indagine il caso è stato chiuso. Il sacerdote è stato mandato in una località segreta, la vittima screditata. Ma ora sono emerse nuove vittime che forse testimonieranno a ottobre nella causa civile

Abusi da un prete in parrocchia/ Pedofilia Isernia - Giorgio : "così mi molestava". Lettera di scuse dal Vescovo : Abusi da un prete e altri uomini di Dio in parrocchia: le accuse gravissime di un 34enne polacco, Giorgio, contro parroco. 'Ecco come mi molestava'.