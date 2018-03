Pearl Jam | è uscito “Can’t Deny Me” | il singolo che anticipa il nuovo album

news.mtv

: Bentornati @PearlJam ! - RollingStoneita : Bentornati @PearlJam ! - s3gatidallarete : Finalmente in streaming 'Can't Deny Me', nuovo singolo dei Pearl Jam - ilmessaggeroit : #Pearl Jam, ecco il nuovo #singolo. In attesa dell'album -

(Di martedì 13 marzo 2018) Grandi notizie per i fan deiJam! Da martedì 13 marzo è disponibile il"Can'tMe", che segna il loro ritorno a 5 anni dall'uscita dell'ultimo disco di inediti "Lightning Bolt" del 2013. Alza il volume e clicca play qui sotto! La canzone – registrata a Seattle lo scorso febbraio, è stata scritta da Mike McCready con le parole di Eddie Vedder –l'arrivo deldeiJam, i cui titolo è ancora top secret. via GIPHY Nel 2018 iJam festeggeranno i 27 anni di carriera (!!!) in giro per il mondo con il lorotour. La band di Seattle passerà a trovarci anche in Italia con tre concerti previsti a giugno. Cliccando qui trovi tutte le informazioni sulle date.