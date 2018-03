Pearl Jam “Canʼt Deny Me” il singolo che anticipa il nuovo disco della band di Eddie

Video dai concerti di Gaten Matarazzo di Stranger Things - cover di Foo Fighters e Pearl Jam sul palco di Springsteen : Il talento musicale di Gaten Matarazzo di Stranger Things non è certo una novità: da mesi ormai il giovane attore protagonista della serie Netflix non si limita infatti alla recitazione. Oltre ad avere in curriculum esperienze da interprete a Broadway, il quindicenne che presta il volto a Dustin nella saga dei Duffer Brothers è anche la voce di una band di giovanissimi musicisti con cui si esibisce in giro per gli Stati Uniti. Prima della ...