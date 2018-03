Pd | Paolo Gentiloni dietro le quinte | ' Non regaliamo questo segretario a Renzi'

Paolo Gentiloni - il suo governo in carica ancora : altri due mesi con lui al comando? : 'Domani? Sarà un normale lunedì di lavoro...'. Così Paolo Gentiloni domenica al seggio. Il presidente del Consiglio arriverà in serata a Palazzo Chigi, dove 'rischia' di restare per un bel po' ancora. ...

Paolo Gentiloni - 12 motivi per cacciarlo : perché non può essere premier : ... e i sorrisini di Merkel e Sarkozy, i quali volevano liberarsi del Cavaliere perché egli non intendeva salvare le banche europee a spese degli italiani né intraprendere la politica di austerità che ...

Matteo Renzi - Sergio Mattarella - Paolo Gentiloni ai seggi : al via la sfilata dei big alle elezioni : È già iniziata la parata dei big, che si sono recati ai seggi a votare. Oltre all'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, che ha votato a Firenze, scrivendo su Twitter e Facebook: "Ho votato nella mia Firenze. Buon voto a tutti, buona domenica. E viva la democrazia. #elezioni #4marzo", anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è presentato alle urne, a Palermo. Voto nella capitale per il premier Paolo ...

Paolo Gentiloni : chi propone dazi lavora per lo straniero : "Ma attenzione - ha aggiunto - perché abbiamo un'economia che vive e lavora di esportazioni. Un italiano che propone i dazi, lavora per lo straniero".

L'Economist promuove Paolo Gentiloni : L'Economist promuove Paolo Gentiloni e si augura che dopo il voto del 4 marzo sia lui a guidare ancora il governo, magari sostenuto da una grande coalizione all'italiana. Secondo la rivista economica inglese, la figura di Gentiloni "rassicurerebbe gli investitori". In due articoli, in cui si disegnano gli scenari possibili del post voto e dove si descrivono le forze in campo, il settimanale appoggia la figura dell'attuale premier. L'Economist, ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : elezioni 2019 - Enrico Letta sostiene Paolo Gentiloni (1 marzo 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: tre morti, tra cui due piccole bambine. Enrico Letta sostiene Paolo Gentiloni. Di Maio sceglie Fioravanti per il Dicastero dello sport. (1 marzo 2018)(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 00:30:00 GMT)

Matteo Renzi scaricato anche da Emma Bonino a quattro giorni dal voto : lei è per Paolo Gentiloni : Per Matteo Renzi i giorni da segretario del Pd sono praticamente contati. L'avvicinarsi inesorabile del 4 marzo, e i probabilissimi risultati negativi per il Pd, potrebbero spingerlo a presentare ...

Alessandra Ghisleri : 'Paolo Gentiloni piace ma gli serve Matteo Renzi' : ' Paolo Gentiloni piace ma gli serve Matteo Renz i'. Alessandra Ghisleri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira , su La7, analizza il duo Renzi-Gentiloni: ' Funziona l'insieme. Gentiloni piace ...

Silvio Berlusconi - il retroscena da Barbara D'Urso : l'incontro con Paolo Gentiloni : Si sono incrociati dietro le quinte a Domenica Live su Canale 5 Silvio Berlusconi e Paolo Gentiloni , entrambi ospiti di Barbara D'Urso . I due leader del centrodestra e del centrosinistra, rivela il ...

Paolo Gentiloni A DOMENICA LIVE/ Elezioni 2018 : “immigrazione non si può eliminare ma regolare”. Sul Governo.. : PAOLO GENTILONI a DOMENICA LIVE, Elezioni 2018: “Non restate a casa, bisogna battere il populismo”. Il premier ospite di Barbara d'Urso in vista del voto del 4 marzo. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 18:05:00 GMT)

Paolo Gentiloni a Domenica Live/ Elezioni 2018 : “Non restate a casa - bisogna battere il populismo” : Paolo Gentiloni a Domenica Live, Elezioni 2018: “Non restate a casa, bisogna battere il populismo”. Il premier ospite di Barbara d'Urso in vista del voto del 4 marzo. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 16:53:00 GMT)

La scorta di Paolo : a Bruxelles Gentiloni incassa il sostegno di Macron e Merkel : A poco più di una settimana dal voto, Paolo Gentiloni trova la sua 'scorta' a Bruxelles. Emmanuel Macron e Angela Merkel lo sostengono. Non è stata affatto improvvisata l'uscita 'trionfale' dei tre insieme, oggi, prima dell'inizio della riunione informale dei 27 leader europei. E' stata invece preparata da giorni, riferiscono fonti di governo all'Huffpost, ben prima della gaffe di Jean Claude Juncker che ieri ha frenato la borsa di ...

Visita del Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni nella sede dell’Agenzia Spaziale Italiana : Visita del Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni nella sede dell’Agenzia Spaziale Italiana in occasione della cerimonia di apertura delle attività del programma PLATiNO (Mini Piattaforma Spaziale ad Alta TecNOlogia) Lunedì 26 febbraio 2018- ore 11.00 Presso l’Auditorium Agenzia Spaziale Italiana Via del Politecnico snc Roma (Tor Vergata). L’incontro sarà l’occasione per fare il punto sul sistema Spaziale italiano alla luce delle ...

Paolo Gentiloni : ok decreti carceri. Ecco tutte le misure del Cdm : '36 miliardi investimenti finanziati dallo Stato ha sottolineato sono un contributo molto importante per la nostra economia'. Il premier è intervenuto anche sui nuovi contratti di lavoro nel settore ...