Pd | Moretti | starà all’opposizione | adesso tocca a M5S e Centrodestra governare 2

(Di martedì 13 marzo 2018) (AdnKronos) – (Adnkronos) – “C’è chi si adopera salvare le vite in mare e chi vorrebbe affondare i barconi, chi mette la salute dei nostri figli davanti a tutto e chi crede agli stregoni. Hanno l’occasione per uscire dalla propaganda e passare all’azione concreta: il tempo degli alibi è finito,a loro mettere in pratica quanto promesso. Dal reddito di cittadinanza alla Flat Tax. è paradossale – prosegue – che si tiri in ballo ancora il Partito Democratico nel dibattito attorno al nuovo esecutivo. Come potremmo appoggiare i grillini che nell’ultima legislatura, fuori e dentro il Parlamento, hanno costantemente denigrato la nostra azione, opponendosi a ogni provvedimento e scadendo spesso e volentieri nelle offese personali? Siamo oggettivamente incompatibili: noi rivendichiamo quanto fatto dai Governi Pd, dal Jobs Act alla Buona ...