Pd | Martina | ' Mi sono dimesso da ministro'

“Le tue figlie sono morte”. Strage Latina - così ha reagito Antonietta. Che strazio. Dopo una settimana di coma farmacologico - la mamma di Alessia e Martina si è svegliata. Al suo fianco alcuni parenti e psicologi - ma quando le dicono cosa è successo alle sue bambine succede qualcosa di insolito. Il racconto dei presenti è da stretta al cuore : Antonietta Gargiulo, la donna di Cisterna di Latina aggredita ferocemente del marito Luigi Capasso che le aveva sparato nel garage della loro casa intorno alle 5.30 di mercoledì 28 febbraio 2018 e che poi avrebbe ucciso le loro figlie Alessia e Martina di 13 e 7 anni per poi suicidarsi, non ha pianto quando ha saputo tutto quello che era successo. Antonietta non ha versato una lacrima perché non ricordava probabilmente nulla, nessun ...

Martina Valcepina : «Da quando sono mamma sono più forte» : «Camilla e Rebecca sono venute in Corea. All’inizio avevo deciso di non portarle perché il viaggio mi sembrava troppo pesante. Alla fine, però, un mese senza di loro era troppo lungo per me e per riuscire a stare più tranquilla le ho fatte venire. sono quelle che hanno patito meno il viaggio». Camilla e Rebecca hanno 4 anni e in Corea del Sud ci sono andate per vedere la mamma in gara, Martina Valcepina, l’unica mamma della spedizione azzurra ...

Gossip U&D : Andrea Melchiorre e Martina Luchena sono innamorati? : Martina Luchena e Andrea Melchiorre insieme dopo U&D: sarà amore? Più di un indizio ci porterebbe a pensare che Andrea Melchiorre e Martina Luchena abbiano cominciato a frequentarsi non più solo in amicizia, ma in maniera più “intima”. I due, ex protagonisti di U&D, programma ideato e condotto da Maria De Filippi hanno cominciato dapprima a partecipare ad eventi e serate insieme, lavorando per la stessa agenzia, per poi ...

PATRICK RAY PUGLIESE E Martina PASCUTTI SI SONO LASCIATI/ L'ex GF : "La mia nuova fidanzata è bellissima!" : PATRICK Ray PUGLIESE, ex concorrente di due edizioni del Grande Fratello, presenterà la nuova fidanzata durante la puntata odierna di Pomeriggio Cinque. (Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 18:32:00 GMT)