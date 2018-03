Pd Delrio | se Mattarella ci chiede di fare governo valuteremo

rainews

: #Pd, #Delrio: 'Se #Mattarella ci chiama per fare il governo, valuteremo' - UnioneSarda : #Pd, #Delrio: 'Se #Mattarella ci chiama per fare il governo, valuteremo' - Miti_Vigliero : Pd, Delrio: «Governo di scopo? Se Mattarella chiama valuteremo» - criverniani : Hanno ascoltato Renzi. #pd Delrio: 'Se Mattarella chiama, valuteremo' -

(Di martedì 13 marzo 2018) "Non auspichiamo unM5S-Lega perché hanno fatto promesse che non sono realizzabili. Sono entrambi su posizioni molto radicali anche se i loro programmi sono molto diversi tra loro - spiega il ministro uscente delle infrastrutture e dei trasporti - Il populismo della Lega è un populismo cattivo che mette i poveri contro i poveri e farà del male al paese. Mentre il M5S ci accusa di essere una forza politica di sistema che non ha interesse nei cittadini"