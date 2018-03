Pd | Delrio | «Governo di scopo? Se Mattarella chiama valuteremo»

Delrio : se Mattarella ci chiede di fare governo valuteremo : Roma, 13 mar. , askanews, 'Se Mattarella ci chiedesse di fare il governo? Si valuterà, il presidente della Repubblica ha sempre la nostra massima considerazione'. Lo ha detto il ministro delle ...

Pd - la resa dei conti. Prima mossa? Delrio segretario (preferito da Renzi). In ballo la linea opposizione-sostegno a un governo : Il percorso di dolore è ancora lungo. L’elaborazione del lutto non è nemmeno ancora cominciata: si intrecciano nomi, numeri, dichiarazioni, politichese. Un frappè di cifre e lettere che non può fare da terapia, se non in un tempo non prevedibile: il Pd è tramortito e oggi, al Nazareno, cercherà di capire da dove cominciare, quale sia la strada. In direzione il presidente Matteo Orfini leggerà la lettera di dimissioni del segretario Matteo ...

Dopo le liste - i musi lunghi nel Pd arrivano fino al governo : la rabbia di Minniti - di Delrio... E non si brinda a Palazzo Chigi : Tre quarti delle liste del Pd per le politiche 2018 sono cambiati nelle due notti dei lunghi coltelli: quella tra venerdì e sabato e quella tra sabato e domenica. Parlamentari come il deputato Angelo Rughetti (area Delrio) e la senatrice Francesca Puglisi (area Franceschini) erano sicuri di essere in lista fino all'ultimo: il primo nel suo collegio di Rieti e nel proporzionale, la seconda nel collegio Ferrara-Bologna. Poi, la doccia ...

Delrio : no a governo con questa destra : 8.58 "Non vedo come potremmo mai accordarci dopo il voto con questa destra che pensa di favorire i ricchi con la flat tax".Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Delrio, a "Repubblica". Delrio ritiene invece possibili intese con Liberi e Uguali: "E' una delle ipotesi. Il Partito democratico non esclude questo schema, anche se sulla carta può lavorare anche a un patto con Forza Italia, sul modello dell'accordo tra Merkel e ...

Mose - Delrio : 220 milioni a disposizione dal Governo : Venezia, 11 gen. (askanews) Il cantiere del Mose non si fermerà. 'Per la prosecuzione dell'opera e il pagamento delle imprese il Governo ha messo a disposizione 220 milioni di euro'. Lo ha dichiarato ...