Pd | Crocetta | non bastano ' rattoppi' | se elezioni anticipate sparisce

Corruzione : Crocetta - Polizzotto? Dalla fine del 2013 non era più mio consulente : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - "Nessuno speculi sull'indagine che riguarda Polizzotto. Ha smesso di fare il mio consulente alla fine del 2013, per differenze di vedute su diverse questioni. Il reato per cui è indagato è stato commesso dopo, quando l'avvocato non aveva da tempo alcun rapporto di coll

Lo sfogo di Crocetta : "Mi ha fatto fuori - uno che non mantiene la parola che credibilità può avere?" : Da espressioni come "bimbiminchia" ad accuse specifiche contro il Pd e Renzi, l'ex presidente della Regione Rosario Crocetta si toglie i sassolini nelle scarpe e si sfoga in una intervista a IlSicilia.it.L'ex governatore accusa Matteo Rezi e il suo luogotenente Davide Faraone: "Faraone mi ha fatto fuori, ma ha agito, non so se consapevolmente, per conto terzi". Poi definisce l'ex premier un "bimbominchia"."Uno che si candida a presidente del ...

Acqua : Palmeri (M5S) - Musumeci in continuità con Crocetta - non vuole risolvere problema : Palermo, 22 feb. (AdnKronos) - "Il governo regionale e la maggioranza parlamentare in Sicilia non hanno intenzione di risolvere la crisi idrica in maniera radicale e definitiva. Il modus operandi del governo Musumeci continua perfettamente l’opera di distruzione di Crocetta, né più né meno". Così la

Sicilia - Santanchè vs Crocetta - scontro in diretta : “Non ce la faccio - datemi una pausa” - “Mettiti i tappi”. E Sgarbi ride : scontro in diretta su La7, durante la trasmissione condotta da Massimo Giletti Non è l’Arena, tra la candidata di Fratelli d’Italia Daniela Santanchè e l’ex presidente della regione Siciliana Rosario Crocetta. Tema della discussione in studio, a tratti dai toni piuttosto accesi, gli stipendi dei parlamentari e dipendenti della regione Siciliana L'articolo Sicilia, Santanchè vs Crocetta, scontro in diretta: “Non ce la ...

Sicilia : Crocetta - insulti razzisti e omofobi non mi fermano - io uomo libero : Palermo, 30 gen. (AdnKronos) - "Osservo indignato la canea dei clienti che arriva ad insultare, nei commenti sulla diretta della mia conferenza stampa, un mio ex collaboratore per il semplice fatto di essere un nero. Dopo essersi rivolti a me al femminile. Io sono orgoglioso delle mie scelte. Sono o

Elezioni - Crocetta vs Lavia : “Renzi è un serial killer - altro che delinquente seriale”. “Dice così perché non candidato” : “Renzi? Non gli ho mai creduto. Fu lui a dirmi che mi avrebbe candidato alla Camera, ma Renzi è un serial killer che uccide tutti quelli che non la pensano come lui, altro che delinquente seriale. E quindi ero tra quelli da eliminare”. così a Tagadà (La7) l’ex presidente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta, si pronuncia sulla sua mancata candidatura alle prossime Elezioni politiche. “Con Renzi non mi sono ...

Tossic Park non c'è più : quell'angolo della Crocetta ripulito dopo la denuncia della Stampa : Le siringhe, i fazzoletti zuppi di sangue, le fialette dell'acqua distillata, le bottiglie e gli altri rifiuti li hanno tolti qualche giorno fa un gruppo di volontari in pettorina rossa. E questa ...