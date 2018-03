PD | Calenda detta già la linea

Blastingnews

: Carlo Calenda detta già le condizioni: 'Se Pd si allea con M5S il mio sarà il tesseramento più breve della storia' - HuffPostItalia : Carlo Calenda detta già le condizioni: 'Se Pd si allea con M5S il mio sarà il tesseramento più breve della storia' - pink2052 : finalmente una cosa giusta calenda l' ha detta ' sono noiosissimo' #l'ariachetira - fortaceto : Oh ma sto Calenda è proprio della genia di quelli abituati a comandare: neanche entrato nel PD e già detta legge. Ma tornatene affanculo!!! -

(Di martedì 13 marzo 2018) Lo tsunami che ha travolto il Partito Democratico alle elezioni politiche è destinato a prorogare le sue conseguenze per molto tempo. Con le dimissioni annunciate del segretario Matteo Renzi VIDEO e la conseguente convocazione della direzione nazionale si riapre il capitolo della successione. L’ex sindaco di Firenze non sara' della partita naturalmente alle prossime primarie, ma non è escluso che il candidato forte alla guida del Nazareno possa arrivare dalla sua pattuglia parlamentare. Non può essere una coincidenza la fresca iscrizione al partito del ministro dello Sviluppo Economico, #Carlo. La reciproca stima con Renzi e la suafortemente centrista potrebbero garantirgli un posto al sole per la volata alla segreteria nazionale. Una possibilita' che il diretto interessato ha voluto smentire immediatamente: “Il PD ha gia' un leader e si chiama Paolo ...