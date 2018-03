Patty Pravo in concerto al Perla

Patty Pravo : 'Cantare è la vita - ma a Sanremo non ci vado più' : Rincorre ancora la libertà e rivendica, con orgoglio, tutti i 'no' detti per essere indipendente, sopra e fuori dal palco. Guarda avanti, Patty Pravo, da più di mezzo secolo protagonista indiscussa ...

Riccardo Fogli : età - altezza - peso - moglie - figli e vita privata. L’addio ai Pooh per amore di Patty Pravo - il matrimonio con la giovane fidanzata : Vincitore di un Festival di Sanremo e storico membro dei Pooh, Riccardo Fogli è uno dei cantanti più famosi in Italia, grazie a una carriera lunga cinquant’anni e a decine di album pubblicati. Nasce il 21 ottobre del 1947 a Pontedera, in Toscana. Debutta nel mondo della musica in qualità di bassista e frontman degli Slenders, un gruppo rock di Piombino, lavorando nel frattempo come gommista. Nel corso di un tournée nel Nord Italia, ...

Ornella Vanoni : "Gino Paoli? Un casino - lo amavo perché non lo possedevo. Adoro Patty Pravo : matta come una capra - meravigliosa" : Una personalità poliedrica, una voce inconfondibile. C'è tutta la vita di Ornella Vanoni nella lunga intervista che Ornella Vanoni ha rilasciato a Vanity Fair: i suoi amori, le sue delusioni, la sua allegria, le sue malinconie. Ma anche la guerra, con le sue cicatrici. E poi le sue simpatie e le sue antipatie."Non c'è depressione durante la guerra. Speri solo di restare vivo. Se hai il cancro lotti per vivere, se ti viene la ...

Patty Pravo - gaffe in diretta su Rai Uno : "Buon 1918". E Amadeus reagisce così : Clamorosa gaffe di Patty Pravo durante "L'anno che verrà" in diretta da Maratea. La cantante si è esibita su Rai Uno per il Capodanno e ha fatto gli auguri al pubblico e...

Patty Pravo : il messaggio di auguri ai fan - senza errore : Ospite alla trasmissione L'Anno che verrà 2018, la cantante Patty Pravo si è resa protagonista di una gaffe colossale in diretta tv, augurando "Buon 1918" a tutti i presenti. Immediata la reazione dei telespettatori, che hanno commentato l'errore sui social. Mentre l'artista lasciava il palco, Amadeus ha corretto l'evidente "scivolone", sommando 100 anni alla data erroneamente scandita pochi secondi prima. Grazie alla gaffe, la Pravo ha rubato ...

Capodanno Rai1 : gaffe di Patty Pravo (video) - ascolti ottimi - recensioni negative : Cosa resterà del Capodanno 2018 in tv? Ecco un bilancio su L’anno che verrà, trasmesso su Rai1 tra il 31 dicembre e l’1 gennaio. L’anno che verrà 2017-2018, ottimi ascolti: esultano i vertici Rai e Amadeus “Impegno, qualità, attenzione alle famiglie. É questa la ricetta del Capodanno Rai. Uno spettacolo che è entrato in tutte […] L'articolo Capodanno Rai1: gaffe di Patty Pravo (video), ascolti ottimi, recensioni negative ...

Patty Pravo - gaffe in diretta su Rai Uno : 'Buon 1918'. E Amadeus reagisce così : Clamorosa gaffe di Patty Pravo durante 'L'anno che verrà' in diretta da Maratea . La cantante si è esibita su Rai Uno per il Capodanno e ha fatto gli auguri al pubblico e ai telespettatori. 'Comunque ...

La gaffe di Patty Pravo in diretta Rai : "Buon 1918" : 'Buon 1918'. È l'augurio che Patty Pravo ha mandato in diretta a L'anno che verrà dal palco di Maratea, durante il tradizionale concertono per la notte di San Silvestro in onda su Rai Uno. Dopo aver ...