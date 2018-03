Pattinaggio di figura | Mondiali 2018 | Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron favoriti

oasport

: Mancano solo 2 settimane all'inizio dei Mondiali di pattinaggio di figura @Milano_2018! ? Dal 21 al 25 marzo a… - Coninews : Mancano solo 2 settimane all'inizio dei Mondiali di pattinaggio di figura @Milano_2018! ? Dal 21 al 25 marzo a… - maplewhite1912 : RT @Eurosport_IT: Nooo! ?? Ha vinto l'argento a #PyeongChang2018 ma purtroppo non la vedremo ai Mondiali di Milano: Evgenia Medvedeva è info… - retweetsmanetta : Pattinaggio di figura, Mondiali 2018: Anna Cappellini e Luca Lanotte all’ultima recita di una carriera memorabile.… -

(Di martedì 13 marzo 2018) Una delle gare più entusiasmanti dei prossimi Campionati del Mondo in programma al Mediolanum Forum di Assago (Milano) dal 21 al 25 Marzo è senza dubbio quella della danza sul ghiaccio. Nonostante il ritiro dalle scene dei Campioni Olimpici Tessa Virtue-Scott Moir, l’assenza di Maia e Alex Shibutani (terzi a PyeongChang) e degli infortunati Ekaterina Bobrova-Dmitri Soloviev , le altre coppie sono pronte a darsi battaglia in una sfida che si preannuncia già avvincente, soprattutto per quanto riguarda la seconda e la terza posizione. Il primo posto infatti sembra già ipotecato da, Vice Campioni Olimpici in carica e primi classifcati nel’ultima rassegna continentale di Mosca. Con il ritiro dei fuoriclasse canadesi, la coppia francese si troverà orfana di diretti avversari, navigando così a vele spiegate verso il terzo titolo Mondiale ...