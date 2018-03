Pattinaggio di figura | Mondiali 2018 | Anna Cappellini e Luca Lanotte all’ultima recita di

VIDEO Pattinaggio di figura - Mondiali junior 2018 : rivediamo i programmi di Matteo Rizzo - medagliato di bronzo a Sofia : L’Arena Armeec di Sofia , capitale della Bulgaria, ha ospitato nella settimana appena terminata i Campionati Mondiali junior di Pattinaggio di figura 2018 . Sesto al termine del programma corto degli uomini, l’azzurro Matteo Rizzo è andato a conquistare la medaglia di bronzo , un risultato mai ottenuto dall’Italia in ambito maschile, e che in generale mancava dal 2003, quando a salire sul terzo gradino del podio fu ...

Pattinaggio di figura - Mondiali junior 2018 : Matteo Rizzo conquista il BRONZO in un libero ricco di colpi di scena. Oro al russo Alexey Erokhov : Quarta ed ultima giornata di competizioni presso l’Arena Armeec di Sofia, capitale della Bulgaria, dove sono attualmente in corso i Campionati Mondiali junior di Pattinaggio di figura 2018 . Il programma odierno prevedeva lo svolgimento del programma libero maschile, in attesa del free program femminile che chiuderà la rassegna iridata giovanile. Sesto al termine del programma corto, l’azzurro Matteo Rizzo è andato a conquista re la ...

Pattinaggio di figura - Mondiali junior 2018 : Alexei Krasnozhon comanda il corto maschile - Matteo Rizzo in sesta posizione ma vicino al podio : Seconda giornata di competizioni presso l’Arena Armeec di Sofia, capitale della Bulgaria, dove sono attualmente in corso i Campionati Mondiali junior di Pattinaggio di figura 2018 . Il programma odierno prevedeva lo svolgimento dell’infinito programma corto maschile , con ben quarantotto atleti iscritti. Favorito della vigilia, lo statunitense Alexei Krasnozhon ha confermato il suo status ottenendo la prima posizione di questo primo ...

Pattinaggio di figura - Mondiali junior 2018 : i russi Anastasia Skoptcova / Kirill Aleshin comandano la short dance - tredicesimi Chiara Calderone e Pietro Papetti : Si sono aperti quest’oggi a Sofia, capitale della Bulgaria, i Campionati Mondiali junior di Pattinaggio di figura 2018 , con la short dance come prima prova in programma. Al comando della classifica troviamo i russi Anastasia Skoptcova / Kirill Aleshin , già quinti lo scorso anno, che hanno ottenuto un nuovo primato personale con 66.44 punti, ottenendo 34.68 punti di technical elements e 31.76 punti di components. La coppia russa sembra ...

Pattinaggio di figura - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron portabandiera della Francia nella cerimonia di chiusura : Saranno i pattinatori Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron , medagliati d’argento nella danza, i portabandiera della Francia nella cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di PyeongChang 2018 . Il Pattinaggio di figura sarà dunque ben rappresentato nell’ultimo atto della rassegna a cinque cerchi, visto che, come noto, Carolina Kostner porterà il tricolore italiano, mentre il Brasile ha designato per la stessa funzione Isadora ...

Pattinaggio di figura - Olimpiadi PyeongChang 2018 : pochi rimpianti per Cappellini-Lanotte; missione compiuta per Guignard-Fabbri : Decisamente positivo il bilancio dei danzatori sul ghiaccio Anna Cappellini-Luca Lanotte e Charlène Guignard-Marco Fabbri, rispettivamente sesti e decimi classificati alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Esattamente come successo con le coppie di artistico, anche nella specialità della danza entrambe le coppie azzurre sono riusciti a classificarsi tra le prime dieci dell’Olimpo in una delle gare più emozionanti che la rassegna a ...