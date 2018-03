Partita del Cuore | il 30 maggio in campo Nazionale Cantanti e Campioni del Sorriso INFO

Roma-Shakhtar streaming - ecco dove guardare la diretta della Partita e le probabili formazioni : Roma-Shakhtar streaming – Si gioca il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in campo Roma e Shakhtar pronte a dare grande spettacolo per la qualificazione ai quarti di finale. La squadra di Di Francesco chiamata a ribaltare il 2-1 dell’andata, i giallorossi sono in ripresa in campionato e hanno intenzione di essere protagonisti anche in Europa. ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De ...

Video/ Novara Brescia (2-1) : highlights e gol della Partita (Serie B 30^ giornata) : Video Novara Brescia (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita valida nella 30^ giornata di Serie B. Puscas e Sansone portano gli azzurri al successo.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 09:04:00 GMT)

Video/ Sudtirol Renate (0-0) : highlights della Partita (Serie C 29^ giornata) : Video Sudtirol Renate (risultato finale 0-0): highlights e gol della partita valida nella 29^ giornata di Serie C. Reti bianche al Druso: i biancorossi sono settimi.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 11:12:00 GMT)

Pagelle / Genoa Milan (0-1) : Suso fondamentale. Fantacalcio - i voti della Partita (Serie A 28^ giornata) : Pagelle Genoa Milan (0-1): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A (28^ giornata). André Silva regala la vittoria ai rossoneri all'ultimo respiro, Suso decisivo nello sfornare l'assist(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 11:00:00 GMT)

Video/ Salernitana Avellino (2-0) : highlights e gol della Partita (Serie B 30^ giornata) : Video Salernitana Avellino (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita della Serie B, 30^ giornata. Ai granata bastano le reti di Klyne e Sprocati nel primo tempo.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 10:06:00 GMT)

Video/ Sassuolo Spal (1-1) : highlights e gol della Partita (Serie A 28^ giornata) : Video Sassuolo Spal (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita valida nella 28^ giornata della Serie A. Un punto a testa, ma gli emiliani si mangiano le mani (rigore sbagliato).(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 10:04:00 GMT)

Video/ Crotone Sampdoria (4-1) : highlights e gol della Partita (Serie A 28^ giornata) : Video Crotone Sampdoria (risultato finale 4-1): highlights e gol della partita valida nella 28^ giornata di Serie A. Clamorosa vittoria degli squali che fanno un bel passo avanti(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 10:02:00 GMT)

Video/ Fiorentina Benevento (1-0) : gol e highlights della Partita (Serie A 28^ giornata) : Video Fiorentina Benevento (risultato finale 1-0): higlhights e gol della partita valida nella 28^giornata di Serie A. Ai viola basta la rete di Vitor Hugo, firmata al 25', per vincere(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 10:01:00 GMT)

Video/ Cagliari Lazio (2-2) : highlights e gol della Partita (Serie A 28^ giornata) : Video Cagliari Lazio (2-2): highlights e gol della partita valida per la 28^ giornata di Serie A. Gli isolani passano due volte ma si fanno riprendere, Immobile pareggia al 95' minuto.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 10:00:00 GMT)

PAGELLE/ Inter-Napoli (0-0) : dubbi su Rafinha. Fantacalcio - i voti della Partita (Serie A 28^ giornata) : PAGELLE Inter Napoli: Fantacalcio, i voti del big match di San Siro in Serie A (28^ giornata). Pareggio che è più importante per i nerazzurri, azzurri superati in classifica dalla Juventus.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 09:39:00 GMT)

Italia-Scozia - Sei Nazioni Rugby 2018 : programma - orari e tv. La data della Partita : Dopo la quarta sconfitta patita ieri, si chiuderà il Sei Nazioni di Rugby, per l’Italia, allo Stadio Olimpico di Roma, sabato 17 marzo alle ore 13.30, con il quinto match contro la Scozia. Sicuramente questo match evoca dolci ricordi nella mente degli azzurri: all’esordio assoluto della nostra nazionale nel torneo, gli italiani, che allora giocavano le gare interne al Flaminio di Roma, vinsero per 34-20. La gara sarà trasmessa in chiaro ...

Video/ Juventus-Udinese (2-0) : highlights e gol della Partita (Serie A 28^ giornata) : Video Juventus Udinese (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita di Serie A disputata all'Allianz Stadium di Torino e decisa dalla doppietta di Paulo Dybala.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 03:08:00 GMT)

Video/ Inter-Napoli (0-0) : highlights della Partita (Serie A 28^ giornata) : Video Inter Napoli (risultato finale 0-0): highlights della partita di Serie A che si è conclusa con un nulla di fatto tra le due squadre. I partenopei perdono il primato in classifica(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 03:04:00 GMT)

PAGELLE/ Inter-Napoli : Fantacalcio - i voti della Partita (Serie A 28^ giornata - primo tempo) : PAGELLE Inter Napoli: Fantacalcio, i voti del big match di San Siro in Serie A (28^ giornata). Sfida di lusso tra i nerazzurri di Luciano Spalletti e la capolista del campionato(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 21:35:00 GMT)